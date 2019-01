La Junta pagará las ayudas a la remolacha de 2012 a todos los agricultores

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha asegurado en Segovia que el Gobierno autonómico pagará las ayudas a la remolacha de 2012 al conjunto de los 5.500 agricultores del sector y no solo a los 140 que habían recurrido la convocatoria, anulada ahora judicialmente. En Segovia, Marcos ha recordado a los periodistas que ella no era la titular del departamento cuando se adoptó la decisión por la que, según ha dicho, los tribunales han condenado a la Administración a hacer efectivo el pago de las ayudas de 2012 a quien haya recurrido por un defecto en la tramitación. Según Marcos, la decisión judicial "no tiene efecto real sobre los cultivadores de remolacha porque la Junta se ha comprometido a pagar aquella ayuda anulada a todos los que sembraron remolacha en 2012".