Tudanca defiende que los presupuestos recuperan la "dignidad de esta tierra"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta y secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, defendió ayer que el primer presupuesto del Gobierno de Pedro Sánchez "cumple" con Castilla y León y recupera "la dignidad de esta tierra" después de los recortes sociales, territoriales y en inversiones aplicados durante el mandato del Partido Popular.

"Desde el punto de vista territorial y social los presupuestos son buenos para Castilla y León suponen un cambio en una tendencia dramática; son muy sociales y benefician a la gente que más lo necesita", aseguró Tudanca en la rueda de prensa en la que valoró las cuentas registradas el lunes en el Congreso y en la que pidió a PP y Cs que faciliten su aprobación y "no se empecinen" en su rechazo porque ello evitaría que la comunidad cuente con 460 millones extra de financiación autonómica.

Afirmó el candidato socialista que mantendrán su posición reivindicativa y reconoció que "no puede estar todo" después de que el Gobierno se haya encontrado con las mismas peticiones de la comunidad, como recordó que trasladó Juan Vicente Herrera en su reunión con Pedro Sánchez, por su falta de avance, por lo que destacó el impulso de las inversiones con un crecimiento del 9,17 por ciento y las partidas comprometidas por el Ministerio de Fomento para seguir con las obras viarias.

El dirigente socialista destacó, en el "cambio territorial", el incremento de las inversiones después de que en el último presupuesto de Rajoy cayerán en un 50 por ciento acumulado en relación al "peor" de José Luis Rodríguez Zapatero y subrayó el impulso a la Autovía del Duero o el AVE a Galicia y Burgos.

Tudanca se dirigió directamente a PP y Cs para pedirles que "no se empecinen en una guerra a costa de cualquier cosa" y faciliten su aprobación porque de lo contrario advirtió de que no llegará una financiación autonómica extra -338 millones más de la financiación y 120 de la senda de déficit- que permitiría contratar a más médicos, reabrir las urgencias en Barruelo, aumentar las prestaciones a los dependientes, invertir en nuevas infraestructuras o luchar contra la despoblación, entre otros proyectos. "Si quieren seguir en su guerra, que sigan, pero sin perjudicar a los ciudadanos de Castilla y León", remachó.

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, aseguró, por su parte, que la partida de gasto consignada para Castilla y León en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 "es papel mojado si no son capaces de cuadrar ingresos y gastos". "¿Cuántas veces hemos visto con Zapatero, con Rajoy y ahora con Sánchez, dinero en los presupuestos para la Autovía del Duero, para la Autovía León-Valladolid o para extender el trayecto del AVE hasta Galicia? ¡Y nunca se cumplen!", lamentó. En su opinión, el anuncio de que el Gobierno invertirá en Castilla y León 1.094 millones, un 9,17 por ciento más que hace un año, "no es real, ya que al final no se va a poder cumplir". Además, lamentó la "inexistencia de unos presupuestos de la comunidad", algo que achacó a que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que "solo piensa ya en ocupar el sillón del Ayuntamiento de Valladolid".

Según explicó en una comparecencia ante los medios, Castilla y León "sufrirá los efectos de un Ejecutivo regional de la desidia, desnortado y agotado, que no cumple sus compromisos mientras se nos marchan las inversiones". Así, lamentó que "por su inacción los castellanos y leoneses no tendremos una importante bajada de los impuestos que estaba comprometida, ni más fondos para educación, para sanidad y para ayudar a los emprendedores y autónomos".

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Alfonso Fernández Mañueco, calificó ayer en Burgos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) como las cuentas de "la falsedad, el engaño y la mentira" porque "el papel lo aguanta todo".

Fernández Mañueco, quien visitó al alcalde de la capital burgalesa, Javier Lacalle, precisó que el actual Gobierno central "no ha querido ejecutar los presupuestos ya puestos en marcha en 2018" por lo que justificó que "se vean cómo las obras en Castila y León están paradas". "Si por algo se caracteriza Pedro Sánchez es por ser un hombre que falta a su palabra y por apostar claramente por la mentira".