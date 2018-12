Cubillas de Rueda (León) ofrece su cementerio para los restos de Franco

"Tenemos un bonito cementerio municipal, nuevo y muy cuidado en una zona tranquila de la provincia de León, un lugar idóneo de descanso para reposar su osario". Así lo manifiesta la alcaldesa de Cubillas de Rueda (León), Agustina Álvarez Llamazares, en la carta remitida a los herederos de Francisco Franco, donde ofrece la localidad como lugar para acoger los restos del dictador, según asegura la propia Fundación Francisco Franco.

Un documento, firmado a fecha 20 de noviembre de 2018, efeméride de la muerte del que fuera caudillo, y en el se recuerda que la zona de Cubillas de Rueda fue "muy conocida en vida por Francisco Franco dado que acudía a pescar salmón en el Esla y constituía zona de paso para sus cacerías en Riaño y los Picos de Europa", por lo que sería "un lugar familiar y acogedor para su persona".

"Estaríamos encantados de ser el lugar definitivo de los restos del General Franco y poder ofrecerle un espacio de descanso y respeto adecuado", finaliza la carta firmada por Agustina Álvarez, que ayer se negó a realizar declaraciones a "Ical", ya que consideró que "lo que está escrito es lo que es, que cada uno interprete lo que quiera".

El Ayuntamiento de Cubillas de Rueda cuenta con cuatro concejales del PP, dos el PAL-UL y uno el PSOE.

El secretario general del PSL-PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha pedido al presidente provincial del PP, Juan Martínez Majo, que desautorice a la alcaldesa. "Este año, la inocentada se les ha ido de las manos y han acabado haciendo una broma macabra", ha señalado el dirigente socialista.

Cendón, que también es presidente de la Asociación para el Estudio de la Represión en León (Aerle), ha subrayado que la provincia de León "es una de las más castigadas de España por la represión de la dictadura franquista, con más de 12.000 víctimas registradas".

Al respecto, el Partido Popular de León considera que la decisión de la alcaldesa de Cubillas de Rueda, Agustina Álvarez Llamazares, de ofrecer el cementerio de la localidad para trasladar los restos de Franco corresponde "a una decisión autónoma de la alcaldesa, de un equipo de gobierno de un ayuntamiento, que es libre de adoptar las decisiones que considere oportunas", totalmente "al margen" de los órganos del partido. El PP de León no se pronuncia al respecto porque "quien tiene que hacerlo es quien creó el problema, y no es otro que el Gobierno de España" y debe sustanciarse "en otros ámbitos donde se toman este tipo de decisiones, que no es otro que el Congreso de los Diputados", según ha informado el partido político a "Europa Press" a través de un comunicado.

Sin fecha para la exhumación

Y mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado vaticinar en qué fecha podrá llevar a cabo su proyecto de exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos: "Si hemos esperado 40 años, esperar unos meses más no es problema, al menos para este Gobierno". Pese a que el Gobierno socialista, que llegó a la Moncloa en junio, anunció una exhumación rápida, Sánchez ha afirmado este viernes que el procedimiento que se sigue es "garantista", de manera que la familia tiene ahora ocasión de volver a pronunciarse y plantear enmiendas al procedimiento administrativo.

Con todo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa para hacer un balance de fin de año, Sánchez ha dicho que el expediente está en sus "últimos pasos".

No obstante, el jefe del Ejecutivo no ha aludido expresamente al informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que desaconseja, por motivos de seguridad y orden público, que los restos mortales del dictador sean enterrados en la Catedral de la Almudena, tal como pretende la familia Franco para el caso de que no logre frenar la exhumación.

La exhumación de los restos de Franco está aún pendiente del acuerdo definitivo que el Consejo de Ministros adoptará a finales de enero, según avanzaron a "Efe" fuentes del Ejecutivo el mismo día en el que el Tribunal Supremo rechazó paralizar cautelarmente el proceso, tal y como solicitaba la familia del dictador.