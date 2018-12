Reclaman incentivar a los pediatras de Primaria para plazas de difícil cobertura

,

La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública registró en la mañana de ayer en la Consejería de Sanidad un documento de propuestas sobre pediatría en Atención Primaria, donde denuncian que existe un porcentaje cada vez más amplio de plazas de pediatría de Atención Primaria que no son cubiertas por pediatras sino por médicos que no poseen esa titulación.

La situación, según expuso el pediatra y presidente de la Junta de Personal del área de salud de Burgos, Pablo Oyagüez, "afecta sobre todo a las zonas rurales" y hay algunas provincias en las que el porcentaje de plazas sin pediatra es especialmente preocupante, con cifras que alcanzan el 45 por ciento en el caso de Soria, el 30 por ciento en el caso de Segovia y el 14 por ciento en Ávila y León.

Según apuntó en declaraciones a los medios tras efectuar el registro del documento, en Castilla y León hay en este momento 25 plazas de pediatría sin cubrir por pediatras.

"No es un problema de que falten excesivos profesionales en este momento, que están faltando, sino que en los próximos años habrá un buen número de jubilaciones, y eso se sabe desde hace mucho tiempo", apuntó.

"Hace un año hubo una manifestación de toda Castilla y León diciéndole al consejero que había muchos problemas en la Atención Primaria y la respuesta fue poco menos que decir que éramos unos iluminados y que no estaba pasando nada. Once meses después resulta que está toda la comunidad levantada porque faltan profesionales y las costuras de la sanidad cada vez se ven peor. Nos están llevando a una sanidad 'low cost' pero mal hecha, porque están recortando en las cosas en las que no se puede recortar", censuró.

La batería de propuestas que ayer presentaron, que se apoya según explicó Oyagüez en las posiciones que las distintas sociedades científicas de pediatría tanto a nivel nacional como autonómico han planteado en reiteradas ocasiones, defiende la pediatría de Atención Primaria en Castilla y León y propone "medidas concretas de choque y a más largo plazo" para "intentar que la pediatría de Atención Primaria en la comunidad siga siendo una pediatría de calidad, centrada en los niños y en sus familias, y donde haya una continuidad y una equidad, e igualdad de oportunidades en el acceso de todos los niños a la atención por un pediatra".

Esas "medidas de choque" inciden en que "hace falta incentivar y motivar a los profesionales para cubrir las plazas de más difícil cobertura". "Insistimos hace mucho tiempo en ello, pero la Consejería no acaba de ponerlo en práctica. Para eso hacen falta medidas presupuestarias que se pueden perfectamente empezar a implementar para el año que viene, y pedimos que los pediatras tengan una posibilidad real de cubrir esas zonas porque haya unos incentivos", señaló.

Al respecto, explicó que ahora mismo en Castilla y León "los profesionales de pediatría se ven más motivados a irse fuera de la región que a trabajar aquí". "El hecho de que no haya concursos de traslado anuales, que se convoquen muy pocas plazas en las oposiciones, que si coges alguna de esas plazas no vas a poder salir nunca de ellas porque no hay traslados... todo eso hace que los pediatras busquen otros sitios donde trabajar. Esa es la dinámica que hay que revertir. Si a cualquier pediatra joven le dan la oportunidad de trabajar con unas condiciones dignas y con unos incentivos profesionales y curriculares que les permitan en un momento dado la movilidad a otras plazas eso hará que la situación cambie", defendió.

A su juicio, además, en la comunidad existe "un problema demográfico para la renovación de plantillas, tanto en Primaria como en Especializada", y "la recurrencia a que compañeros de medicina de familia hagan el trabajo de pediatras tampoco es una opción".