Una edil de Ganemos en Salamanca emplea "me cago en Dios" en el Pleno

La concejala de Ganemos en el Ayuntamiento de Salamanca Pilar Moreno utilizó ayer durante su intervención en el Pleno la expresión "me cago en Dios" cuando debatía una moción presentada por el Partido Popular en la que se planteaba la recuperación del espíritu de concordia y reconciliación que presidió la Transición española y la defensa de la unidad de España.

En concreto, Pilar Moreno aseguró que "Ciudadanos, PP y Vox están inmersos en una locura por demostrar quién es más de derechas. Buscan un puñado de votos unidos por una bandera, por no poder decir me cago en Dios". Enseguida, la edil fue recriminada por el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, que le pidió que retirara esa expresión. Moreno retiró sus palabras y solicitó que no constaran en acta.