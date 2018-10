La Junta pide una "solución nacional" ante la falta de médicos en Atención Primaria

La Junta de Castilla y León demandó ayer, de nuevo, una "solución nacional" ante la falta de profesionales en el sistema público de salud de España y recalcó que el problema de fondo no es el dinero a la hora de cubrir puesto de difícil cobertura como en el mundo rural, sino la ausencia de los facultativos necesarios, entre ellos en la atención primaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera portavoz, Milagros Marcos, se refirió así a la negociación entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos, que han rechazado la propuesta del departamento de Antonio Sáez Aguado. "Se sigue negociando y hasta que no se cierre no hay resultados, se está intentando aproximar posiciones", recalcó.

"Lo que subyace es un problema de fondo mucho más serio que va más allá del dinero y es la falta de profesionales en el sistema nacional de salud. Es bueno reclamar al Gobierno que ponga soluciones, que se trabaje a nivel nacional, porque desde una comunidad es muy complicado modificar criterios y normas de rango nacional", argumentó la portavoz. De esa manera no compartió la opinión de la presidenta de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León (Socalemfyc), la doctora Elvira Callejo Giménez, que el miércoles vinculó los problemas detectados para el relevo de profesionales, especialmente en el medio rural, con la falta de reconocimiento a esta especialidad, así como al trabajo precario que a su juicio ofrece la comunidad mediante la figura de los médicos de área.

"Lo que no puede ser es que no haya médicos suficientes, se puede incentivar a los profesionales pero siempre habrá un espacio sin cubrir por mucho que se ponga dinero encima de la mesa, porque no resuelve el problema de fondo que es la falta de profesionales", remarcó Marcos.

Por ello, manifestó que el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial, debe escuchar y recordó que el consejero de Sanidad de Castilla y León así lo ha demandado, ante la dificultad de encontrar médicos suficientes sobre todo en Atención Primaria, donde la comunidad tiene consultorios en municipios de menos de 50 habitantes, lo que afirmó que es una garantía de la sanidad. "Si hay un déficit por mucho que se pague más a los que están habrá el mismo déficit. No hace falta hacer más cuentas", zanjó.