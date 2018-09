El rey afirma que la Magna Carta impulsará la internacionalización de la universidad

El rey afirmó ayer que los principios de la Magna Carta van a inspirar los frutos del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca e impulsarán "aún más" la internacionalización y la innovación del sistema universitario español, europeo, iberoamericano e internacional.

"Ahora y en el futuro, nos moverán la capacidad crítica, la unión entre docencia e investigación, la libertad académica y la interacción de cultural", defendió Felipe VI en sus palabras en el 30 aniversario de la firma de la Magna Charta Universitatum, que acogió el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.

En presencia de la reina Leticia, representantes de universidades extranjeras y españolas y de autoridades de todos los ámbitos sociales, el monarca sostuvo que esas características son "señas de identidad de esta alma mater, creada por la Corona en el lejano siglo XIII para promover el conocimiento y la inteligencia colectiva".

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca (Usal), Ricardo Rivero, -durante su intervención ayer- consideró que no se debería llamar universidades a "organizaciones puramente mercantiles, comerciantes de títulos sin escrúpulos en cuanto a su calidad o rigor científico". Durante su alocución añadió que "allí donde no se cultive el auténtico esfuerzo por aprender y enseñar, no debería aparecer ni reconocerse el nombre de Universidad".

El rector mostró su agradecimiento por que se haya elegido a la ciudad universitaria salmantina para acoger una multitudinaria celebración y por demostrar "la importancia de los principios y valores de la Academia, recorriendo miles de kilómetros en muchos casos para llegar hasta la primera Alma Mater española e iberomericana, entre las más antiguas del mundo".

En otro punto de su intervención, Rivero consideró que la Universidad "debe ser un espacio de libertad, de respetuoso disenso con las verdades absolutas convencionales". Además, significó: "El progreso resulta de la creación de las nuevas ideas, tan necesarias para cambiar la forma de entendernos y relacionarnos con nuestro entorno, adaptándonos a las distintas circunstancias".

También estuvo presente el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Quien pidió a las universidades que "ayuden " a afrontar los "titubeo que la atenazan" y animó a estas instituciones, en momentos de cambio, a asumir "más que nunca" su liderazgo social para aportar certidumbres y respuestas a los nuevos retos y desafíos.