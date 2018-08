La oposición pide a la alcaldesa de Ponferrada que explique su relación con "Enredadera"

Los grupos municipales de Ciudadanos, PSOE y Ponferrada en Común registraron en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Ponferrada la solicitud para que se convoque un pleno extraordinario en el que la alcaldesa Gloria Merayo de explicaciones sobre su aparición dentro del sumario elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en el marco de la Operación Enredadera.

La portavoz de la formación naranja, Rosa Luna, se mostró esperanzada de que la alcaldesa "convoque el pleno lo antes posible" aunque, de no ser así, se convocará automáticamente en 15 días, para poder llevar a cabo "un ejercicio de transparencia" mediante un pleno "en el que cualquiera pueda realizarla pregunta que desee".

"Si Rosa Luna aparece en las explicaciones, daría las explicaciones pertinentes. Es lo que se debe hacer, si tienes algo que tapar no lo explicarás, pero siempre lo harás a través de un Pleno, porque el foro adecuado no es una nota de prensa", apuntó. Una vez que se celebre el pleno y Merayo ofrezca su versión de lo sucedido, para Luna "habrá muchas vías que podrían llevar a tomar muchas decisiones", aunque "lo importante es que la ciudadanía sepa lo que está pasando y se cumpla la regeneración política que Ciudadanos prometió al llegar al Ayuntamiento de Ponferrada". Asimismo, Rosa Luna recordó que si la alcaldesa de Ponferrada quiere romper el pacto firmado con Ciudadanos de apoyo a la investidura "igual es que no tiene la conciencia limpia".