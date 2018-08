El vicepresidente regional quiere explicar su mención en el caso "Enredadera"

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó ayer que estaría "encantado" de explicar en las Cortes su mención en una grabación de la Operación Enredadera, en la que sale "bien parado", e instó a la oposición a pedir su comparecencia de manera reglamentaria y no como lo hicieron a través de un pleno extraordinario.

De Santiago-Juárez, que detalló en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno el Decreto-Ley que modifica la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, defendió su gestión como portavoz del Ejecutivo durante ocho años y como representante de la Junta en la relación con los medios de comunicación de Castilla y León.

"Llámenme. Quiero ir", reiteró durante su comparecencia en la rueda de prensa, en la que leyó el acta del sumario que refleja una conversación grabada dentro de las investigaciones de la operación Enredadera en la que se le menciona con el apodo de "Pica". De Santiago-Juárez explicó que es una conversación en el marco de las que mantiene con directores y responsables de medios de comunicación y afirmó que no se "sintió presionado" porque se le pidiera más dinero para campañas de publicidad institucional, algo que aseguró que hacen todos. "Me pone bien, dije que no a más dinero", precisó.

PSOE León

Por otro lado, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Díez, anunció ayer que solicitará al equipo de Gobierno una copia de todos los expedientes recogidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro realizado al Consistorio el pasado 3 de julio en el marco de la Operación Enredadera. El socialista recordó que los agentes de la UDEF "se llevaron documentación tanto de la sede municipal de Ordoño II, como de la de San Marcelo, el Chef, de Padre Isla o del Palacio Don Gutierre". Diez apuntó que la operación "pone en tela de juicio todos los contratos firmados en el Ayuntamiento de León desde el inicio del mandato de Antonio Silván.