UGT considera que se debe repetir la oposición a personal de servicios

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León consideró ayer que una resolución del Procurador del Común sobre el proceso de oposiciones a personal de servicios de la Junta "abre la puerta" a que la Consejería de Presidencia pueda repetir la prueba, que en junio contó con la participación de más de 18.800 aspirantes para 384 plazas. El proceso selectivo de personal fue paralizado el pasado 25 de julio, y por tanto no está corregido, después de que la Administración regional recibiera 131 reclamaciones de aspirantes por la dificultad de las pruebas y existir preguntas que no estaban en el temario o que no se ajustaban a la labor de limpieza y mantenimiento de instalaciones que iban a desempeñar.

El Procurador del Común habla de que si existieron criterios diferentes entre las aulas, la prueba debería anularse.