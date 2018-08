Ciudadanos rechaza la moción de censura contra el alcalde de León

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Gemma Villarroel, rechazó ayer la moción de censura contra el alcalde de León, Antonio Silván, por su presunta vinculación con la operación Enredadera, aunque adelantó que exigirá la dimisión del regidor si llega a ser imputado.

Villarroel trasladó que en la reunión de los cuatro concejales del grupo celebrada en la mañana de ayer llegaron a la conclusión de que las explicaciones dadas ayer por el alcalde de León, Antonio Silván, durante la celebración del pleno extraordinario convocado para tal fin "fueron insuficientes".

Asimismo, asumió que las medidas llevadas a cabo por Ciudadanos son "las verdaderamente eficientes contra la corrupción política como se demostró con la dimisión de José María López Benito" y que se aplicará el mismo criterio para exigir la dimisión del alcalde si en algún momento llega a ser imputado.

Para la portavoz de Ciudadanos ahora es momento de "seguir trabajando" con propuestas "serias y rigurosas", lo que parte por "comenzar a generar una Comisión de Investigación" acotada en el tiempo en la que "todo el mundo tendrá que someterse a preguntas y dar las respuestas que necesitan los leoneses y la oposición" para esclarecer "si el señor Silván puso el Ayuntamiento de León a disposición de la trama".

Por otra parte, pidió al líder el PSOE en el Consistorio leonés, José Antonio Diez, que rectifique y decida formar parte de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de León propuesta ayer por el Partido Popular para investigar lo sucedido en el marco de la operación Enredadera.

"Me niego a pensar que el portavoz socialista no quiera investigar lo que está sucediendo dentro del Ayuntamiento de León ni esté dispuesto a limpiar la institución de corrupción política, ni que los miles de votantes honrados socialistas no quieran que su representante no quiera investigar al Partido Popular y esclarecer la Trama Enredadera", apuntó Villarroel.

Gemma Villarroel señaló que "no es el momento de repartir sillones ni de tener oportunismo político" porque "la corrupción es un tema muy serio que no se puede vanalizar ni querer sacar un proyecto personal con todo ello".