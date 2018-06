Rey cree que sus declaraciones sobre Rajoy las comparte "mucha gente del PP"

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, quien ha mostrado su sorpresa por el "impacto" de las declaraciones que hizo sobre la posible inconveniencia de que siguiera Mariano Rajoy al frente del Gobierno tras la sentencia Gürtel, ha dicho: "No dije nada que no fuera, por un lado, premonitorio, pero por otro, que no lo pensara mucha gente, incluso mucha gente del propio Partido Popular". "Yo no soy militante, y soy el menos indicado para hablar", dijo en referencia a este asunto. No obstante, ha reconocido que son hechos "muy sorprendentes" y que no se podía imaginar "nada así".

Ahora, tal y como ha reseñado en un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, "se abre también una nueva oportunidad de mejorar, de renovar y de impulsarse" dentro del Partido Popular "que ojalá se aproveche"

Sobre si ha recibido algún "tirón de orejas" o alguna llamada desde el PP en las últimas jornadas por sus declaraciones, Fernando Rey ha señalado: "Desde el Partido Popular no he recibido más que apoyo, generosidad, ninguna indicación , libertad, no tengo más que palabras de respeto, agradecimiento y reconocimiento al Partido Popular".

"Mi jefe, al que yo reporto, es el presidente Herrera, que me apoya", ha concluido en atención a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración del V Congreso de la Federación de Enseñanza del Sindicato USO de Castilla y León, celebrado este lunes en Salamanca.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró que "el PP nunca desaprovecha cualquier ocasión que tiene para retratarse", algo que, a su juicio, "seguramente va a hacer en esta ocasión" con la posible presentación por parte de los populares de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, para suprimir de las cuentas los beneficios que habían pactado con el PNV antes de que los nacionalistas vascos apoyaran la moción contra Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

"Veremos dónde quedan esas razones de Estado que se esgrimían para aprobar los presupuestos hace quince días. Ahora parece que ya no hay razones de Estado. En todo caso hay que esperar y ver qué es lo que hacen, subrayó. Según expuso, los PGE "van a volver al Congreso y tendrán que ser aprobados, porque no podemos estar sin presupuesto". "Veremos a ver cómo queda al final y una vez que salga del Senado veremos cuál es la situación", apuntó en declaraciones a los medios recogidas por "Ical".