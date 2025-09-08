La Torre Eiffel "crece" 15 centímetros en verano, ¿por qué?
La expansión del hierro hace que el monumento más representativo de París varíe su altura
A la pregunta de Trivial "cuánto mide la Torre Eiffel" la respuesta tiene trampa: depende de la época del año a la que vayas y de las condiciones meteorológicas de la temporada. Y es que el monumento más representantivo de París puede variar su altura hasta en 15 centímetros por una simple cuestión científica: la expansión térmica. Eso hace que, con el calor, el hierro coja temperatura, las partículas ganen energía y ocupen más espacio. Por todos es sabido que el hierro es uno de los materiales más sensibles a las variaciones de temperatura.
El monumento mide exactamente 324 metros de altura en su estado natural. En su origen, medía 300 metros, de hecho, se le conocía en los inicios como "la Torre de los 300 metros". Dispone de cinco ascensores hasta la segunda planta.
Datos
Objeto de discordia, codicia y fascinación, la Torre Eiffel no deja indiferente a nadie. Rica con una historia llena de cambios, aquí van todos sus datos clave:
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora
- El 'ciego de Mellanes', José Cruz Mateos, recoge el bastón de mando de su pueblo
- Nuevo susto en Castromil: 'Hemos salvado el pueblo
- Toro degusta su primera Feria del Vermú Artesano
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- Los cinco parajes de Zamora para planificar tu escapada en otoño