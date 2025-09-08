La Torre Eiffel "crece" 15 centímetros en verano, ¿por qué?

A la pregunta de Trivial "cuánto mide la Torre Eiffel" la respuesta tiene trampa: depende de la época del año a la que vayas y de las condiciones meteorológicas de la temporada. Y es que el monumento más representantivo de París puede variar su altura hasta en 15 centímetros por una simple cuestión científica: la expansión térmica. Eso hace que, con el calor, el hierro coja temperatura, las partículas ganen energía y ocupen más espacio. Por todos es sabido que el hierro es uno de los materiales más sensibles a las variaciones de temperatura.

Esplanada de Trocadero frente a la Torre Eiffel de París. / MOHAMMED BADRA / EFE

El monumento mide exactamente 324 metros de altura en su estado natural. En su origen, medía 300 metros, de hecho, se le conocía en los inicios como "la Torre de los 300 metros". Dispone de cinco ascensores hasta la segunda planta.

Datos

Objeto de discordia, codicia y fascinación, la Torre Eiffel no deja indiferente a nadie. Rica con una historia llena de cambios, aquí van todos sus datos clave: