El lío de vecinos en una comunidad de Valladolid a cuenta del "vino peleón" en los trasteros

Las comunidades de vecinos son un auténtico nido de conflictos. Raro es el bloque que no tiene sus más y sus menos. Diferentes estilos de vida, horarios dispares, uso de bienes comunes y ruidos. Estos últimos suelen ser el motivo por el que más vecinos de España discuten entre sí. Los conflictos entre comunidades son dignos de un libro. Y no hablamos de forma simbólica. El libro existe y se titula "Líos de vecinos", una divertidísima recopilación de bromas, anécdotas e historias en el trasiego del día a día de los residentes.

Aunque las redes sociales son un recurso fácil para criticar al de al lado, a menudo el anonimato se esconde también en las notas. Es el caso de este comunicado colocado en un portal de Valladolid y que ha causado sensación por la larga exposición de motivos. Eso sí, esta vez no va sobre ruidos... va sobre vino.

Todo ha empezado cuando uno de los propietarios bajó a su trastero y empezó a percibir un "pestilente olor a vino peleón avinagrado" que se filtra a través de las paredes. Tras comprobar que el problema ha continuado en el tiempo, ha pedido eliminar "con carácter de urgencia" esta almacenamiento de alcohol ya que "los enseres almacenados en nuestros cuartos empiezan a oler de una manera exagerada". Tanto que teme que con el tiempo "llegue a afectar al agua que desde el grupo de presión sube hasta los puntos de servicio".

Lo que nos falta por conocer es si el bodeguero improvisado continúa con su labor o, por el contrario, ha cedido a la presión vecinal.