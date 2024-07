¿Te has preguntado alguna vez cuánto pesa tu cerebro?

El tamaño importa, sí. Pero no tanto. Las cabezas pueden ser de todos los tamaños: los hay cabezones, aparentemente normales y microcabecitas desacordes con el resto del cuerpo. Sin embargo, lo que mide la cabeza no tiene ninguna relación con el tamaño y peso del cerebro. La mayoría pesan de forma similar con ligeras diferencias entre las mujeres y los hombres. A estos últimos les pesa más, aunque eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Obvio...

El cerebro pesa un promedio de 1,4 kilos en el caso de ellos y algo más de 1,2 kilos si se trata de ellas. En total tiene en su interior alrededor de 100.000 millones de neuronas, casi tantas como estrellas tiene la galaxia. Sus interconexiones son tantas que son imposibles de contar: trillones.

El cerebro más grande del mundo

La ballena azul tiene un cerebro que pesa 7 kilos. Parece a primera vista que su tamaño es descomunal pero si se tiene en cuenta la proporción del tamaño de su cuerpo, no lo es tanto. Lo es más el del ser humano, muy grande para el tamaño del conjunto. Nuestra masa cerebral es hasta seis veces mayor que la de la media del resto de los mamíferos, eso es lo que nos hace más inteligentes.