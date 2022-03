Un grupo de seis amigos de Benavente ha logrado alzarse como el disfraz más original, o al menos más viral, del carnaval de Zamora. Los seis se disfrazaron de mecánicos de carreras de motor con los característicos monos azules y, neumático en mano, se echaron a la calle para hacer un "pit stop" a los coches que pasaban por las calles de Benavente junto a la plaza Soledad donde se encuentra la escultura al Toro Enmaromado.

Tras la "salida al circuito" del primer vehículo, el siguiente en entrar en boxes fue nada más y nada menos que una patrulla de la Policía Local de Benavente. Tras unos segundos de indecisión, los avezados mecánicos no dudaron en atender al vehículo de los agentes antes de volver a la pista como muestra el vídeo que grabó el preciso momento.

Numerosas cuentas populares de redes sociales se han echo eco del vídeo como Postureo Español (con más de un millón de seguidores), donde la grabación acumula más de 60.000 'likes' y cientos de comentarios del estilo: "Vaya cracks", "Se pasaron el juego" o "Me meo".

Puedes disfrutar del resto de disfraces vistos en Benavente durante este carnaval en nuestra galería de imágenes:

Pese a su menor popularidad en redes como estos mecánicos, el grupo de más de ocho personas "Love is in the air" se alzó con el primer premio de grupos del concurso de carnaval de Benavente. La temática hippie elegida por un grupo de padres, madres y pequeños del colegio San Vicente de Paúl, se impuso a los grupos "Bailando con cantajuegos" y a "Fuego en los pies”.