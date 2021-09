"Devermut" es el pseudónimo de Marta Cillán y Sara Giménez, una pareja de lesbianas que, desde hace años, utiliza las redes sociales para hacer activismo feminista y LGTB. Con casi un millón de seguidores, las influencers son muy conocidas en España, han publicado dos libros, tienen una línea de ropa y, además, han hecho múltiples colaboraciones con marcas.

El pasado viernes 3 de septiembre, publicaron varios vídeos en sus cuentas denunciando que habían sufrido discriminación por ser lesbianas en un local de fiesta en Conil. Las jóvenes contaron en sus historias de Instagram que se encontraban en el conocido pub La Luna donde fueron obligadas a abandonar el establecimiento "después de besarse y tener a 200 maromos mirando".

A continuación, avisaron a los porteros y su respuesta fue que "habían bebido mucho".

Cuentan que uno de los trabajadores de La Luna, "un portero bajito, fuertote y mazado, había intentado pegarlas". Para finalizar esta historia tan polémica que provocó exaltación en las redes sociales, argumentaron que "estas cosas nos pasan cada día a la comunidad LGTBI. No nos habían echado nunca de una discoteca".

El pub La Luna de Conil responde

Ante las denuncias de las influencers, el establecimiento publicó, al día siguiente, un comunicado en sus redes sociales. En este explican: "Desde la Dirección General de la luna queremos dejar constancia de que el motivo de la expulsión no fue por ningún tipo de razón discriminatoria."

"Entre las causas por las que fueron expulsadas se encuentran: no respetar las medidas de seguridad covid-19, molestar a otros clientes que estaban alrededor y utilizar malas formas para dirigirse al personal del local". Además, afirman que tomarán acciones legales contra las jóvenes por injurias y calumnias y dejan claro que "llevamos más de 38 años abiertos y no somos partidarios ni apoyamos ningún tipo de comportamiento ofensivo, no solo hacia vosotros, hacia nadie independientemente de cual sea su orientación sexual".

El local de fiesta corroboró su versión mostrando cortes de más de tres horas de grabaciones del local en las que se desmentía el supuesto momento homófobo. Lo que se aprecia en las imágenes es que ellas empujan y dan codazos a los hombres que tienen al lado, hasta el punto de verse cada vez más acorralados. Además, las jóvenes no llevaron mascarilla para ir a los lavabos.

Aún así el local ha decidio aportar pruebas gráficas de lo sucedido, EMPEZAMOS. pic.twitter.com/eQE43MniCM — MALBERT (@ItsMalbert) 4 de septiembre de 2021

Ellas han respondido con una publicación en Instragam que muestra los vídeos con anotaciones. Adjuntan, además, un texto en la descripción con más explicaciones de lo ocurrido: "Nosotras hemos tenido la suerte que no muchas tienen, y es que en el conjunto de vídeos publicados, se ve claramente como un hombre nos besa sin nuestro consentimiento, justo en el momento en el que le estábamos pidiendo que nos dejara en paz." Añaden que no harán más declaraciones al respecto ya que "esto ya está en manos de sus abogados."

Aunque Marta y Sara han recibido cientos de mensajes de apoyo de amigas y compañeras de profesión, muchos otros son de odio y por ese motivo, han limitado los comentarios de las últimas publicaciones. Sin embargo, en Twitter han llegado a ser Trending Topic con más de 26.000 tweets debido a las reacciones y comentarios sobre la polémica.