Esta patóloga del habla ha enseñado a su perra a comunicarse

Que los dueños tengan conversaciones con sus perros no es una novedad. La novedad es cuando esa conversación es recíproca porque tu perro puede ser capaz de comunicarte que está cansado y quiere irse a dormir.



Christina Hunger, patóloga del habla y el lenguaje se propuso trabajar con su perro para enseñarle a comunicarse a través de un panel de lenguaje personalizado. Así, cada vez que quiera expresar sus pensamientos y sentimientos, tan solo tiene que pisar los botones correspondientes a las palabras que su dueña grabó y programó en el dispositivo.



El panel de comunicación que Christina ha diseñado funciona parecido al teclado de un ordenador. La idea es que los botones sean siempre los mismos y permanezcan en la misma ubicación del tablero para que sea el perro quien, una vez memorizados los botones y su significado, vaya directo a pulsar el que necesite.



En el vídeo, Stella, la perra de Christina, consigue decir: "Stella quiere jugar fuera".







El invento ha funcionado de maravilla. La perra lo ha estado usando para decirle a su dueña cuándo está cansada, tiene hambre, quiere salir a pasear, al parque o una siesta. Y no solo eso. Stella, que es una chica bastante inteligente, ha aprendido 29 palabras y a juntarlas para construir algunas frases.



Su aprendizaje es tan sorprendente que, tal y como contó Christina a Bored Panda: un día Stella se plantó frente a la puerta de casa quejándose y sin moverse. Christina pensó que quería salir. Sin embargo, Stella caminó hacia el panel de comunicación y dijo: "Quiero", "Jake", "Ven". La perra había logrado comunicar a su dueña que quería que su prometido, Jake, regresara a casa.



Y por si todo esto fuera poco, a medida que Stella practica más a desarrollar su lenguaje, se van viendo mayores resultados. Ahora Stella adapta su mensaje cuando no se siente comprendida para explicarse mejor. Este vídeo es un claro ejemplo de ello:





En este otro vídeo, Stella presiona el botón de "fuera" en tres ocasiones, pero no sonó. Entonces,, para alertar a Christina de que se había roto.Si te ha gustado, puedes seguir la evolución de Stella y su vocabulario en Instagram.