El comentario de una madre a su hija por compartir habitación con su novio que se ha vuelto viral

Las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro en el que tienen cabida todo tipo de opiniones y comentarios. Política, deporte, música o temas de ámbito más personal. No importa el tema, sino la viralidad que alcanza el post y la conversación que se genera a su alrededor. Así, un comentario del pasado de un rostro conocido puede salir años después y poner fin a su carrera o un usuario anónimo puede convertirse en el centro de una conversación mundial por algo que ha colgado en sus redes.



En esta ocasión, el detonante fue una madre "protectora" con su hija de 18 años, que viajaba por primera vez a solas con su pareja y dormían los dos en un hotel. Caitlin, la joven protagonista de esta historia, estaba tan entusiasmado con su velada en un hotel que envió a su madre Jeananne una imagen de la habitación al poco de llegar. Pero ella no estaba tan conforme con la situación del dormitorio como su hija... Ella rápidamente se apresuró a contestar a su hija sobre la disposición de la habitación: "Es una pena que Dean (su novio) tenga que dormir en el sofá. Al menos no es el suelo. Te dije que te aseguraras de que fueran camas gemelas".





Night in Edinburgh with my boyfriend and my mum thinks I'm still 12 :// pic.twitter.com/0DUUf5XtBp — Caitlin Wren (@CaitlinWren6) September 13, 2019

La hija no solo recibió el mensaje, sino que decidió compartirlo con todos sus seguidores a través de la red social Twitter. Un post que en unos pocos día