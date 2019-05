Heridas y moratones en la inauguración de un polémico tobogán en Estepona

No ha tenido el resultado esperado. La puesta en servicio del tobogán urbano más grande de España en Estepona ha provocado lesiones a varias de las personas que lo han utilizado el primer día.



El tobogán se encuentra situado en el parque Los Niños tiene una longitud de 38 metros y permite salvar el desnivel que existe entre las calles Sofía y Eslovaquia, con una pendiente que oscila entre los 32 y 34 grados.



Se trata de una estructura semicircular fabricada en acero inoxidable que, según el Ayuntamiento, puede ser utilizado por personas de todas las edades.



El tobogán forma parte de las obras de ampliación del parque de Los Niños, que incluye una senda peatonal junto a la estructura de 2,30 metros de altura, con barandillas de seguridad, que también permite conectar ambas calles.



El tobogán se puso en servicio este jueves por la tarde y las lesiones de algunas de las personas que lo han probado circulan ya por las redes sociales.





El tobogán de Estepona es una mierda, visto y comprobado. Me he tirado y me hice daño por todos lados, volé 2 metros y los policías se empezaron a reír