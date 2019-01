Los números lo confirman: una pizza familiar tiene más 'pizza' que dos medianas

Una pizza familiar tiene más 'pizza' que dos medianas. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las matemáticas a pesar de ser un razonamiento que va en contra de nuestra intuición, pues, ¿la suma de dos pizzas medianas de 30 centímetros de diámetro no da como resultado 60 centímetros de pizza, mientras que el diámetro de una familiar es de 46 (claramente menor)?



Fermat's Library, una cuenta de Twitter que se dedica a compartir todo tipo de datos informativos y curiosos, despejó todo tipo de dudas publicando la siguiente infografía al respecto:





Yeah, but the crust is arguably the best part and two 12 inch pizzas have 33.3% more crust than a 18 inch pizza. And now I'm hungry, thanks @fermatslibrary! pic.twitter.com/ZUfGicpcWG