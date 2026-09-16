Fuentes de Ropel exige actuar por los fallos del alumbrado público: "No es una farola, es medio pueblo"

El Ayuntamiento de Fuentes de Ropel ha remitido un nuevo escrito al presidente de la Diputación Provincial en el que denuncia la persistencia de cortes y fallos graves en el alumbrado público de la localidad, una situación que —según detalla— se produce "de forma reiterada y prácticamente diaria" y deja sin iluminación aproximadamente a la mitad del municipio. El alcalde, Andrés González, recuerda que el problema persiste pese al tiempo transcurrido y a las comunicaciones oficiales enviadas en repetidas ocasiones a la institución provincial, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución definitiva.

El regidor señala que el Ayuntamiento ha registrado diversas incidencias mediante los canales oficiales, pero a pesar de estos avisos, las deficiencias continúan y afectan a varias farolas desconectadas y a cortes que dejan sin servicio a la mitad del alumbrado público, una circunstancia que el Consistorio considera especialmente grave por su impacto en la seguridad de los vecinos y usuarios de las vías públicas.

González, ingeniero industrial colegiado, afirma haber detectado discrepancias técnicas entre la documentación del proyecto y la instalación realmente ejecutada. Cita el esquema unifilar donde figura una única salida, mientras que la instalación dispone en realidad de dos. Esta diferencia, comprobada técnicamente, obliga —según plantea— a revisar y dimensionar correctamente las protecciones y elementos de maniobra de cada circuito, incluidos contactores , al estar directamente relacionada con la actuación de las protecciones eléctricas y los cortes diarios que dejan a media localidad sin alumbrado.

Revisión urgente

El alcalde considera imprescindible una revisión inmediata del proyecto y de la instalación ejecutada, con comprobación del cuadro, circuitos, protecciones y elementos instalados, y la subsanación definitiva de las deficiencias. Recuerda además que el presidente de la Diputación manifestó públicamente que la incidencia estaría resuelta antes del 10 de septiembre, "una previsión que no se ha cumplido, ya que los cortes continúan produciéndose cada día y no es solo un farola, es medio pueblo".

La situación adquiere especial urgencia, según el alcalde, ante la proximidad de las fiestas de Fuentes de Ropel, previstas para los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Durante esas fechas aumenta la presencia de vecinos y visitantes en las calles y se celebran diversas actividades nocturnas, por lo que el Ayuntamiento considera especialmente preocupante que aproximadamente media localidad pueda quedar sin iluminación, incrementando el riesgo de caídas, accidentes y otras incidencias en espacios públicos.

El escrito recuerda que la Diputación mantiene retenido un aval de 18.000 euros correspondiente a la actuación. El Ayuntamiento subraya la importancia de esta garantía ante las deficiencias persistentes y reclama que se utilicen los mecanismos legal y contractualmente previstos para asegurar la correcta ejecución de los trabajos. Asimismo, se muestra dispuesto a promover o ejecutar las actuaciones necesarias para solucionar los problemas, siempre que el coste sea asumido por la Diputación, como administración que mantiene retenida la garantía.