Doce aspirantes optan a una plaza de técnico de gestión en el Ayuntamiento de Benavente

El proceso selectivo para cubrir una plaza de técnico de gestión de la Administración General del área de Intervención del Ayuntamiento de Benavente ya tiene fecha para su primer examen. La convocatoria, mediante oposición libre, cuenta con doce aspirantes admitidos y ninguno excluido en la relación definitiva aprobada por la Alcaldía.

El primer ejercicio tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, a las 11.30 horas, en la sala de reuniones número 1 de la Casa Consistorial, situada en la avenida El Ferial, número 92 de Benavente. Las personas admitidas deberán acudir provistas del DNI o de documentación que permita acreditar su identidad para poder realizar la prueba.

La relación definitiva de aspirantes ha sido aprobada mediante decreto de Alcaldía de 11 de agosto, dentro del proceso abierto para cubrir esta plaza mediante oposición libre.

El Ayuntamiento también ha establecido la composición del órgano encargado de la selección. El tribunal titular estará presidido por la interventora del Ayuntamiento de Benavente, mientras que la secretaría corresponderá a una técnica de Administración General del Consistorio. El resto de vocales procede del Ayuntamiento de Benavente, el Ayuntamiento de Astorga y la Diputación de Zamora.

Como suplentes figuran, entre otros, el tesorero y una ingeniera de Obras del Ayuntamiento de Benavente, además de personal de la Diputación de Zamora y una técnica de Administración General del Consistorio.

Con la publicación de la relación definitiva de admitidos y la convocatoria del primer ejercicio, el proceso selectivo avanza hacia la primera de las pruebas previstas para cubrir la plaza de técnico de gestión del área de Intervención.