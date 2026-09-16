El Ayuntamiento de Benavente deberá hacer ajustes en el proceso de estabilización de empleo

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha determinado que el Ayuntamiento de Benavente debe corregir dos aspectos esenciales de sus procesos de estabilización de empleo temporal: la ausencia de reserva del cupo de discapacidad y la valoración superior otorgada a la experiencia profesional prestada en la propia administración convocante. Ambas deficiencias han sido ratificadas tras desestimar íntegramente las alegaciones municipales.

La primera corrección afecta al cupo de discapacidad. El órgano fiscalizador confirma que Benavente no reservó ninguna plaza para personas con discapacidad en los procesos de estabilización. Esta constatación se mantiene tras analizar la alegación municipal.

El Ayuntamiento defendió que ya cumplía el 2% de efectivos con discapacidad, lo que, según su interpretación, le eximiría de reservar dicho cupo. Sin embargo, el Consejo de Cuentas señala que esta afirmación "no puede ser constatada" y que el Consistorio no aportó documentación acreditativa. Por ello, el órgano fiscalizador ratifica su conclusión que incluye a Benavente entre las entidades que no aplicaron la reserva obligatoria.

Vulneración de los principios de igualdas y libre concurrencia

La segunda corrección afecta a la baremación de méritos. El Consejo de Cuentas confirma que Benavente otorgó una valoración superior a la experiencia profesional prestada en el propio Ayuntamiento frente a la acreditada en otras entidades locales dentro del mismo cuerpo, escala o categoría. Esta práctica, según el órgano fiscalizador, no está prevista en la Resolución sobre Orientaciones y vulnera los principios de igualdad y libre concurrencia.

El informe recuerda que la orientación técnica no permite valorar más los servicios prestados en la administración convocante, puesto que, tratándose de entidades locales, se considera la misma administración. El Consejo subraya que esta práctica fue detectada en todas las entidades fiscalizadas, pero destaca que en algunos casos —entre ellos Benavente— la diferencia de puntuación fue desproporcionada y sin justificación suficiente.

El órgano fiscalizador invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que "atribuir el doble de valoración a los servicios prestados en la Administración convocante (…) sin la necesaria justificación, quiebra el principio de igualdad y libre concurrencia". Esta referencia refuerza la obligación de corregir la baremación aplicada por el Ayuntamiento.

La respuesta del Consejo de Cuentas concluye en ambos casos con la misma fórmula: "No se acepta la alegación, ratificándose el contenido del informe". Esto implica que las conclusiones del informe permanecen intactas y que el Ayuntamiento debe adaptar sus procedimientos de estabilización a la normativa básica de función pública y a la doctrina jurisprudencial aplicable.

El órgano fiscalizador recuerda que sus conclusiones forman parte del sistema de control externo previsto en la Ley y deben ser atendidas por las entidades fiscalizadas. Aunque no tienen carácter sancionador, sí obligan a la administración a corregir las deficiencias detectadas y pueden derivar en responsabilidades si persisten irregularidades en futuros procesos.