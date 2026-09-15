La temporada de invierno de la piscina municipal de Benavente ya en marcha: estos son los horarios y tarifas

La piscina municipal de Benavente ha iniciado la temporada de invierno 2026/2027, que se prolongará hasta el 13 de junio del próximo año. Las instalaciones mantienen de lunes a viernes un horario de apertura de 8 a 21 horas.

Durante los sábados y domingos, el servicio funcionará en dos franjas. Por la mañana permanecerá abierto de 11 a 14.30 horas y por la tarde de 16 a 19.30 horas.

La nueva temporada incorpora también las tarifas correspondientes al uso de las instalaciones municipales. La entrada para adultos tiene un precio de 3,60 euros, mientras que para los menores de 14 años es de 2,55 euros.

Los usuarios pueden optar además por bonos de 10 o 30 baños. En el caso de los adultos, tienen un coste de 25,75 y 51,50 euros, respectivamente. Para los menores de 14 años, los precios son de 15,45 y 36,05 euros.

El bono de temporada para adultos se sitúa en 206 euros y el destinado a menores de 14 años en 134 euros. La ordenanza contempla además tarifas reducidas para determinados colectivos.

Los mayores de 65 años disponen de un bono de temporada de 115 euros, mientras que el precio para quienes tengan Carnet Joven, hasta los 26 años, es de 165 euros. Para las familias numerosas, el bono de temporada cuesta 150 euros para adultos y 100 euros para menores de 14 años. Las personas con una discapacidad igual o superior al 33 % pueden acceder al bono de temporada por 115 euros.

Los bonos tienen vigencia hasta el final de la temporada de invierno, prevista para el 13 de junio de 2027.

Además, la piscina climatizada acoge las Escuelas Municipales de Salvamento y Socorrismo y la de Natación, además de las actividades acuáticas programadas desde la Concejalía de Deportes. También el Ayuntamiento favorece el desarrollo de actividades acuáticas por parte de las AMPAS de distintos colegios de la ciudad.