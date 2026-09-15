Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Almudena, la pastora de Sayago (Zamora)Fromago 2026: cuenta atrásCentro Cívico de Zamora: plazosZamora CF: clasificaciónVuelta a las aulas: ESO y Bachillerato
instagramlinkedin

La temporada de invierno de la piscina municipal de Benavente ya en marcha: estos son los horarios y tarifas

La entrada de adulto es de 3,60 y de 2,55 para los menores de 14 años y hay bonos de 10 y 30 baños y para toda la temporada hasta mediados de junio

Piscina climatizada de Benavente.

Piscina climatizada de Benavente. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Ponte

Benavente

La piscina municipal de Benavente ha iniciado la temporada de invierno 2026/2027, que se prolongará hasta el 13 de junio del próximo año. Las instalaciones mantienen de lunes a viernes un horario de apertura de 8 a 21 horas.

Durante los sábados y domingos, el servicio funcionará en dos franjas. Por la mañana permanecerá abierto de 11 a 14.30 horas y por la tarde de 16 a 19.30 horas.

La nueva temporada incorpora también las tarifas correspondientes al uso de las instalaciones municipales. La entrada para adultos tiene un precio de 3,60 euros, mientras que para los menores de 14 años es de 2,55 euros.

Los usuarios pueden optar además por bonos de 10 o 30 baños. En el caso de los adultos, tienen un coste de 25,75 y 51,50 euros, respectivamente. Para los menores de 14 años, los precios son de 15,45 y 36,05 euros.

El bono de temporada para adultos se sitúa en 206 euros y el destinado a menores de 14 años en 134 euros. La ordenanza contempla además tarifas reducidas para determinados colectivos.

Los mayores de 65 años disponen de un bono de temporada de 115 euros, mientras que el precio para quienes tengan Carnet Joven, hasta los 26 años, es de 165 euros. Para las familias numerosas, el bono de temporada cuesta 150 euros para adultos y 100 euros para menores de 14 años. Las personas con una discapacidad igual o superior al 33 % pueden acceder al bono de temporada por 115 euros.

Los bonos tienen vigencia hasta el final de la temporada de invierno, prevista para el 13 de junio de 2027.

Noticias relacionadas y más

Además, la piscina climatizada acoge las Escuelas Municipales de Salvamento y Socorrismo y la de Natación, además de las actividades acuáticas programadas desde la Concejalía de Deportes. También el Ayuntamiento favorece el desarrollo de actividades acuáticas por parte de las AMPAS de distintos colegios de la ciudad.

Tarifas de invierno de la temporada 2026/2027

Tarifas de invierno de la temporada 2026/2027 / .

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una agricultora de la comarca de Benavente, a la espera del Supremo por las ayudas de la PAC retenidas por su exmarido
  2. Carlos Martínez acusa al PP de usar al Gobierno de España como «excusa perfecta» para no asumir sus responsabilidades con Zamora
  3. Querella vecinal contra el Ayuntamiento de Benavente por las obras de una clínica en El Ferial
  4. La zamorana Lácteas Cobreros conquista siete medallas y es la empresa española más premiada en los Global Cheese Awards
  5. Se mete en el vallado de los encierros de Benavente con un menor y termina con una multa de 500 euros
  6. Paralizadas las obras de unión de dos viviendas iniciadas sin licencia en Benavente
  7. Atropello de un hombre de unos 70 años en la avenida Federico Silva de Benavente
  8. Pablo Rodríguez, director de Calidad de Lácteas Cobreros: 'No tenemos miedo a innovar con sabores que rompen clichés

La temporada de invierno de la piscina municipal de Benavente ya en marcha: estos son los horarios y tarifas

La temporada de invierno de la piscina municipal de Benavente ya en marcha: estos son los horarios y tarifas

Luis Garrido, nuevo director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Luis Garrido, nuevo director de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA

Refuerzo de seguridad en los encierros de Fuentes de Ropel

Minuto de silencio en Fuente del Ropel por la última víctima de violencia de género

La Intervención alerta del "alto gasto" en productividades y horas extras en el Ayuntamiento de Benavente

La Intervención alerta del "alto gasto" en productividades y horas extras en el Ayuntamiento de Benavente

Castrogonzalo licitará por cerca de 300.000 euros la construcción de la nueva nave multiusos

Castrogonzalo licitará por cerca de 300.000 euros la construcción de la nueva nave multiusos

Benavente se mueve a golpe de pedal, karts y vuelven los 10.000 pasos

Benavente se mueve a golpe de pedal, karts y vuelven los 10.000 pasos

Benavente se suma al Día Mundial de la prevención del suicidio con un cinefórum y un coloquio especializado

Benavente se suma al Día Mundial de la prevención del suicidio con un cinefórum y un coloquio especializado
Tracking Pixel Contents