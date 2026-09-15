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Seguridad ciudadana

Refuerzo de seguridad en los encierros de Fuentes de Ropel

La Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento y la Guardia Civil acuerdan intensificar controles para garantizar el cumplimiento estricto del reglamento taurino

Un momento de la reunión de coordinación celebrada en Fuentes de Ropel.

Un momento de la reunión de coordinación celebrada en Fuentes de Ropel. / S. G.

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J. A. Gil

Benavente

El subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, ha presidido hoy la reunión de coordinación de seguridad junto al alcalde , Andrés González, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Jesús Tejada.

En la reunión se ha acordado reforzar la presencia y el control durante los encierros y festejos taurinos de las fiestas patronales de la localidad este fin de semana, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar incumplimientos del reglamento taurino, que pueden conllevar sancionesAdemás, se ha valorado que Fuentes de Ropel mantiene un índice de criminalidad muy baj o, con menos delitos registrados que el año pasado.

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