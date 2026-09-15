Minuto de silencio en Fuente del Ropel por la última víctima de violencia de género

Vecinas y vecinos de Fuente del Ropel han participado en un minuto de silencio convocado en repulsa por la última víctima de violencia de género, una mujer de 88 años fallecida en Madrid. En el acto han estado presentes el subdelegado del Gobierno, el alcalde de la localidad y efectivos de la Guardia Civil, que se han sumado a la concentración junto a la ciudadanía en la vía pública.

La Subdelegación del Gobierno detalla que, a fecha 14 de septiembre de 2026, en la provincia de Zamora se contabilizan 354 casos activos de violencia de género. Esta cifra supone un incremento respecto a periodos anteriores, según la evolución interna que maneja la administración, y se refiere a expedientes en curso dentro de los sistemas oficiales de protección y control.

En los meses de agosto y septiembre se han registrado 2 casos en los que tanto la víctima como el autor superan los 70 años de edad. Estos expedientes se integran en la estadística provincial como situaciones de violencia de género en población de edad avanzada, con seguimiento dentro de los protocolos establecidos para este tipo de casos. Asimismo, la Subdelegación del Gobierno informa de 2 casos registrados en agosto en los que la víctima era menor de edad.

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En relación con la valoración del riesgo, el comunicado indica que, excepto en los meses de enero y mayo, en todos los demás se han detectado casos con riesgo extremo. La distribución mensual es la siguiente: febrero (1 caso), marzo (2), abril (1), junio (1), julio (4), agosto (2) y lo que va de septiembre (1), lo que suma un total de 12 situaciones catalogadas como de riesgo extremo en la provincia de Zamora.