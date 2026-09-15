La Intervención alerta del "alto gasto" en productividades y horas extras en el Ayuntamiento de Benavente

El informe de fiscalización y control de la gestión económica-financiera de las cuentas del Ayuntamiento de Benavente de 2025 ha vuelto a alertar sobre el elevado gasto municipal en productividades, horas extras y gratificaciones, y también de un uso excesivo del contrato menor.

La Intervención cifra en 324.940,64 euros las gratificaciones por servicios extraordinarios, horas extraordinarias del personal laboral y productividades, frente a unas previsiones iniciales de 142.800 euros. El gasto realizado supera la cantidad presupuestada en más de un 127%.

El importe de obligaciones reconocidas en concepto de productividad asciende a 100.925,14; las gratificaciones por servicios extraordinarios al personal funcionario alcanza el importe de 139.140,44 euros; y el importe destinado a retribuir horas extraordinarias del personal laboral se cifra en 84.875,06 euros. Aunque la interventora hace notar que no se superan los límites cuantitativos globales fijados por la normativa, sí advierte de que se han rebasado las previsiones iniciales mediante el uso de la bolsa de vinculación.

Carencia de Reglamento

Advierte además de la ausencia de un reglamento de productividades que objetivice su otorgamiento al personal funcionario y recuerda que el Ayuntamiento carece de regulación específica sobre productividad para el personal laboral, más allá de lo previsto en el convenio colectivo.

Por ello recuerda que el reconocimiento de este complemento debe basarse en "circunstancias objetivas e individualizadas, relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y con la consecución de objetivos previamente delimitados". Del mismo modo insiste en que no es posible asignar productividades con carácter fijo y periódico, ni de forma generalizada, al tratarse de un complemento vinculado a rendimiento y objetivos.

Subvenciones

En materia de subvenciones, la Intervención detalla que el control previo se limita a los requisitos esenciales previstos en la normativa y en las bases de ejecución del presupuesto, y advierte de la ausencia de un control permanente posterior por falta de medios personales y materiales suficientes.

El informe subraya que "debido a la carencia de medios personales y materiales suficientes en el departamento de intervención, no ha sido posible la proyección de esa modalidad de control", pese a que "es conveniente, no solo por imperativo legal si no por el volumen de gasto municipal que representa la actividad subvencional llevar a cabo un control financiero respecto de los beneficiarios de las ayudas concedidas". También recuerda que el Ayuntamiento "no tiene aprobada una Ordenanza general reguladora de subvenciones ni un plan estratégico de subvenciones".

Contrataciones

El capítulo de contratación concentra buena parte de las advertencias de la Intervención, especialmente en relación con el uso del contrato menor. El informe describe que los contratos menores están excluidos de la obligatoriedad de fiscalización previa, pero el reconocimiento de la obligación sí está sujeto a función interventora, y "se han tramitado como contratos menores un porcentaje muy elevado".

Los reparos e informes de omisión de función interventora se han formulado, según el documento, cuando los contratos exceden los límites del contrato menor por su carácter recurrente y planificable, por superar los umbrales de la Ley de Contratos del Sector Público o por ejecutarse más allá del periodo máximo fijado. El informe recuerda que la Ley establece que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

Por ello propone incluir el análisis de la contratación menor en el Plan Anual de control financiero, delimitar las necesidades periódicas y planificables que deben licitarse mediante procedimientos ordinarios y reservar el contrato menor para actuaciones imprevisibles o de escasa frecuencia e incidencia económica, con un umbral orientativo de 600 euros.

Desde un punto de vista contable, la fiscalizadora municipal señala la inexistencia de un inventario jurídico y contable actualizado que permita valorar adecuadamente los bienes municipales y establecer criterios de amortización y deterioro. En este apartado de cuentas contables, el órgano fiscalizador identifica errores significativos como la cuenta relativa al Patrimonio Municipal del Suelo, "que presenta un saldo final negativo, derivado de la venta de terrenos que no estaban registrados como tal".

Uno de los elementos más "llamativos" es la persistencia de ingresos pendientes de aplicación, que ascienden a 1.173.471,97 euros al cierre del ejercicio. La Intervención recuerda que esta cuenta debería estar a cero y que el importe arrastrado corresponde a ingresos bancarios cuyo origen y concepto presupuestario se desconocen.

En paralelo, los pagos pendientes de aplicar mantienen un saldo de 617.353,65 euros, procedente de usos inadecuados en ejercicios anteriores, cuando se empleaba esta cuenta para movimientos internos de Tesorería o gastos menores sin documentación justificativa. La Intervención insiste en que el saldo debe ser depurado y reducido a cero.