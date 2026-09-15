La Fundación del Hospital de la Piedad de Benavente asegura que "no está abandonado"

La Fundación del Hospital de la Piedad de Benavente asegura que el edificio no está abandonado. Así lo recoge el informe sobre su estado, conservación y destino que el Ayuntamiento de Benavente ha incorporado al expediente abierto a raíz de una queja presentada ante el Procurador del Común. El escrito de la entidad defiende que se están realizando actuaciones de mantenimiento y reparación, que el inmueble conserva usos culturales y turísticos y que el patronato trabaja en la búsqueda de un proyecto estable para su futuro.

La queja advertía del supuesto estado de abandono del Hospital de la Piedad, declarado Bien de Interés Cultural el 27 de noviembre de 2003, según el BOCYL de 3 de diciembre de ese año. El autor de la queja señalaba que, desde que el edificio dejó de utilizarse como residencia de personas mayores hace ocho años, permanecía cerrado sin los cuidados necesarios para garantizar su conservación.

El escrito planteaba también la falta de información por parte del Ayuntamiento sobre la situación del inmueble y el destino previsto. En concreto, hacía referencia a la solicitud presentada por un vecino el 8 de abril de 2026 y a la respuesta municipal del 6 de mayo. El Ayuntamiento comunicó entonces que trasladaría la preocupación al Patronato de la Fundación de Nuestra Señora de la Piedad y San José, al entender que la cuestión correspondía a esta entidad.

Uso cultural y turístico

La Fundación sostiene ahora que la ausencia de actividad asistencial permanente no significa que el Hospital permanezca completamente cerrado. El edificio forma parte del programa turístico Déjate llevar y la Oficina de Turismo de Benavente dispone de las llaves para facilitar las visitas, previa autorización de la Fundación en su condición de propietaria.

El inmueble acoge además conciertos y otras actividades culturales, entre ellas actuaciones incluidas en la programación cultural de verano. La entidad considera que estos usos permiten mantener una actividad cultural y turística en el edificio mientras se trabaja en la definición de un proyecto estable para su futuro.

Sobre las humedades

En materia de conservación, el informe hace referencia expresa a las humedades y goteras señaladas en la queja. La Fundación afirma que ha realizado trabajos de reparación para solucionar las incidencias detectadas. La entidad señala que las filtraciones puntuales en un edificio histórico no pueden considerarse por sí mismas una situación de abandono cuando se llevan a cabo actuaciones destinadas a corregirlas y mantener el inmueble.

El patronato asegura asimismo que continúa atendiendo las obligaciones vinculadas al edificio, entre ellas los suministros, los seguros, las reparaciones y las actuaciones de conservación. Paralelamente, mantiene la búsqueda de un proyecto estable que permita garantizar la conservación y sostenibilidad futura del Hospital de la Piedad.

Conservación del patrimonio

El informe aporta también los datos económicos de la Fundación correspondientes al ejercicio 2025. La entidad registró ingresos por 28.896,34 euros y gastos por 21.483,82 euros, con un resultado positivo de 7.406,72 euros. Según recoge la memoria, este resultado se destina íntegramente a la conservación y mantenimiento del patrimonio fundacional.

La Fundación señala además que mantiene al día sus obligaciones administrativas y contables y presenta la documentación correspondiente ante el Protectorado y el Registro de Fundaciones de Castilla y León. El depósito de las cuentas anuales de 2025 consta inscrito mediante resolución de 21 de mayo de 2026. El Hospital de la Piedad figura igualmente en el inventario del patrimonio fundacional, cuyo inmovilizado material tiene un valor total de 877.043,62 euros.

Con esta documentación, la Fundación concluye que el Hospital de la Piedad no se encuentra en situación de abandono. El patronato defiende que "el Hospital de la Piedad no se encuentra en situación de abandono. La fundación desarrolla de forma continuada actuaciones dirigidas a conservar y mantener el inmueble, garantizar su seguridad, atender los suministros y seguros, efectuar reparaciones, mantener determinados usos culturales y turísticos y buscar activamente un proyecto estable que permita asegurar su conservación y sostenibilidad futura". A ello suma la búsqueda de un proyecto estable para el edificio y manifiesta su disposición a aportar a las administraciones competentes la documentación sobre las actuaciones realizadas y la información adicional que pueda ser requerida.