La Asociación San Crispín prepara cuatro días de cine gratuito en Benavente

El próximo mes de octubre arrancará la vigesimosegunda edición del ciclo de cine que organiza la Asociación Cultural ‘San Crispín’ de Benavente que proyectará un total de cuatro películas en el Centro Cultural ‘Soledad González’ a las 20 horas, los días 6, 8, 9 y 10 de octubre.

Este ciclo está abierto a la sociedad de Benavente con el objetivo de transmitir la cultura y facilitar una programación de entretenimiento que permita contagiar la cultura del séptimo arte. La entrada a todas las actividades del XXII Ciclo de Cine es gratuita.

El ciclo arrancará el martes, 6 de octubre con la proyección de la película ‘Desmontando a un elefante’ del director Aitor Echeverría. Le sigue la proyección de ‘Más que un sueño’, de Jamel Attache que se emitirá el jueves, 8 de octubre; mientras que el viernes, 9 de octubre será el turno de ‘Alumbramiento’, una película de Pau Teixidor.

El sábado 10, desde las 19 horas y como es costumbre en este ciclo, tendrá lugar una conferencia con el benaventano, Jose María Lebrero bajo el lema ‘Escribir para imaginar, mirar para sentir’. A continuación se proyectará la película ‘Es el enemigo. La película de Gila’, de Alexis Morante.