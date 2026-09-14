Luis Santana pondrá voz al XXI Concierto de la Luz Equinoccial

El Monasterio de Santa Marta de Tera volverá a acoger el próximo sábado 19 una nueva edición de su "Concierto de la Luz Equinoccial". La cita, que alcanza su XXI edición, comenzará a las 10 de la mañana y tendrá como protagonista al barítono zamorano Luis Santana, acompañado al piano por Víctor Carbajo.

Santana interpretará el programa «Por los caminos de la vida», una selección de canciones de compositores pertenecientes a distintas épocas. El repertorio recorrerá desde el medievo, con las Cantigas de Alfonso X El Sabio, hasta autores más actuales como Carlos Guastavino, pasando por composiciones de la época barroca de Scarlatti y Vivaldi.

El concierto se hace coincidir con el fenómeno de la Luz Equinoccial que se produce en el interior del templo románico. El próximo 19 de septiembre y hasta el día 23, el fenómeno podrá contemplarse desde las 9.30 de la mañana.

La propuesta vuelve a unir así la iluminación que se proyecta en el monasterio durante los equinoccios con la música en directo, en un espacio reconocido también por sus especiales condiciones acústicas.

El concierto está organizado por la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora.