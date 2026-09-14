Diabetes, controles y decisiones de la vida diaria, en Benavente

Al principio aparecen las dudas y el miedo. Después llegan las rutinas con los controles, tratamiento, alimentación y decisiones que hay que aprender a tomar con naturalidad, aunque la enfermedad siga estando presente cada día. Cuando en una familia a alguien le diagnostican diabetes, el control de las comidas, las mediciones, el tratamiento o las decisiones que hay que tomar en distintos momentos del día terminan afectando también a quienes están alrededor. Padres, madres, parejas o hermanos aprenden a convivir con una situación que inicialmente puede resultar difícil de entender y que después acaba formando parte de la organización cotidiana.

Así lo explican algunas de las madres que habitualmente realizan labores de voluntariado en la Asociación de Diabetes de Benavente (ADIBE). Entre ellas hay quien lleva ya más de cuatro décadas con diabetes y recuerda de aquel diagnóstico la sensación de que su madre lo vivió peor que ella. Entonces, asegura, todo era muy distinto, los avances tecnológicos han cambiado el tratamiento y también la información que reciben las personas afectadas.

"Hemos pasado de los mensajes del miedo de hace cuarenta años a los de educación, formación e información que existen hoy en día", explica. Para ella, después de tantos años, resulta incluso difícil imaginar cómo sería su vida sin diabetes.

Actividades organizadas por el Prado de las Pavas. | E. P.

Otras como Maite o Fernanda señalan el miedo aquel primer día del diagnóstico a lo desconocido, a pesar de esa evolución en los tratamientos. Esto no elimina las necesidades que genera el seguimiento médico. Y en Benavente esta cuestión preocupa especialmente a los afectados por la situación de la consulta de endocrinología. Desde julio de 2025 ya no se pasa esta especialidad en el Centro de Especialidades de la ciudad. Algunos pacientes continúan sin saber cuándo podrán ser atendidos por el especialista.

La situación añade una preocupación a quienes necesitan mantener un seguimiento de su enfermedad. La diabetes requiere atención continuada y, aunque el control diario recae en buena medida sobre el propio paciente y su entorno, existen cuestiones para las que necesitan contar con profesionales sanitarios especializados y evitar los tan temidos efectos secundario de un posible mal control de la diabetes.

Una jornada de familias, en Benavente. | E. P.

Jornada para Familias con Diabetes el día 19

En ese contexto cobra sentido una actividad como la que ha organizado ADIBE para el próximo sábado 19 de septiembre. La Asociación de Diabetes de Benavente celebrará una nueva edición de la "Jornada para Familias con Diabetes" que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Benavente se llevará a cabo en el Centro de Interpretación de los Ríos, entre las 10.30 y las 18.00 horas. La propuesta está planteada como un día para aprender, participar y compartir actividades entre personas que viven de cerca la enfermedad.

El programa incluye varios talleres como los previstos con Javier Ortega Ríos, médico de familia del Centro de Salud Campos-Lampreana y de la Fundación redGDPS/SED. La jornada pretende poner conocimientos y experiencias en común y ofrecer un espacio en el que también tenga cabida el entorno de las personas afectadas.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de septiembre a través del teléfono 621 434 535. Para los socios la participación es gratuita y para los no socios tiene un coste de ocho euros. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción.

Noelia, Adrián, Marta, Victoria o Paula son solo algunos de los niños y jóvenes que comparten el diagnóstico de la diabetes y que día a día tienen que lidiar con él. Todos ellos son usuarios de herramientas cada vez más sofisticadas como son las bombas de insulina que les permiten adecuar su tratamiento a las actividades y desarrollo de su día a día lo más parecido a cómo lo hace una persona que no tiene diabetes.

Una joven con diabetes, revisando los datos de la bomba. / E. P.

ADIBE lleva años trabajando precisamente con esa idea de acompañamiento. La asociación nació en 1998 y está formada por personas que conocen de primera mano las distintas caras de la diabetes. Algunas la padecen y otras han aprendido a convivir con ella a través de sus hijos, parejas u otros familiares.

Ese conocimiento compartido tiene un valor especial cuando aparece un diagnóstico o cuando surgen dudas sobre cómo afrontar una situación concreta. "Cada uno tiene su diabetes", explican desde la asociación, pero comprobar cómo otras personas resuelven problemas similares aporta seguridad y ayuda a no afrontar todo el proceso en soledad.

La actividad de ADIBE no se limita a las jornadas familiares. Durante el año organiza talleres, charlas y campañas de detección precoz, además de colaborar con personas que se encuentran desorientadas después de recibir el diagnóstico. También mantiene su trabajo de reivindicación para mejorar la atención y la calidad de vida de quienes padecen diabetes.