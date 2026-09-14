Castrogonzalo licita por cerca de 300.000 euros la construcción de la nueva nave multiusos

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha licitado la construcción de una nave municipal de usos múltiples con un presupuesto base de 287.980 euros, IVA incluido. El valor estimado de la actuación asciende a 238.000 euros, mientras que el impuesto supone 49.980 euros. Se trata de la primera fase del proyecto de construcción que cuenta con cofinanciación de la Junta de Castilla y León. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de cinco meses, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

La futura instalación responde a la necesidad municipal de disponer de un espacio mixto destinado al almacenaje de vehículos y materiales y a la realización de reuniones. El Ayuntamiento señala que no dispone de medios propios para ejecutar la obra.

La nave se levantará en una parcela de aproximadamente 559 metros cuadrados situada en el núcleo urbano, en la confluencia de la Calle Larga, la Calle Medio y la Plaza Mayor. El terreno presenta una forma poligonal y pendiente y tiene acceso desde las tres vías públicas.

El proyecto contempla una edificación entre medianeras, adosada a la alineación oficial de las calles y retranqueada respecto al lindero lateral. El inmueble estará formado por una única planta baja con un espacio diáfano.

La superficie útil será de 320 metros cuadrados, mientras que la superficie construida alcanzará los 345 metros cuadrados. El acceso principal se situará en la Calle Larga. También habrá acceso peatonal y rodado desde esta vía y desde la Calle Medio a través del patio, además de un acceso peatonal desde la calle que comunica con la Plaza Mayor.

La parcela dispone de red municipal de abastecimiento de agua y saneamiento, además de suministro eléctrico desde la línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública.

El proyecto ha sido aprobado inicialmente por la Alcaldía y queda sometido a información pública durante un plazo de veinte días.