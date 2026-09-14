Benavente se suma al Día Mundial de la prevención del suicidio con un cinefórum y un coloquio especializado

La Casa de la Cultura La Encomienda de Benavente acogerá mañana, 15 de septiembre de 2026, el cinefórum “El estigma del silencio” con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebró el pasado 10 de septiembre y que tiene en esta cita su segunda entrega en la ciudad. El acto se desarrollará entre las 18:30 y las 20:30 horas, según figura en el cartel oficial del evento.

El cinefórum gira en torno al documental “El estigma del silencio”, dirigido por el sanabrés Sergio Hernández, una obra documental de no ficción estrenada en 2024 con una duración de 77 minutos y producción española. La cinta se encuadra en el género documental y cuenta con guión del propio Sergio Hernández, música de Adán Latonda y fotografía de David Palazón y Ángel Rodríguez, bajo el paraguas de las compañías 39 Escalones, Artistic Metropol y Fonofox. Rozalen y Camilo García ponen voz a este documental.

La sinopsis oficial del documental describe el suicidio como un tema marginado y silenciado en la sociedad, y señala que el ciclo de la vida sirve como hilo conductor de la obra. A lo largo de la película se intercalan testimonios, experiencias reales y recomendaciones de supervivientes, familiares y expertos en los campos de la psiquiatría y la psicología en relación con el suicidio, con el objetivo de ofrecer una mirada estructurada y rigurosa sobre esta realidad.

Tres años de experiencia

Tras la proyección, está prevista la intervención de la psicóloga Vanesa Martín y de la enfermera Paula Gutiérrez Báez, ambas profesionales de la Unidad del Suicidio del Complejo Asistencial de Zamora, creada hace tres años. Las dos especialistas explicarán en qué consiste esta unidad específica, cómo funciona en la práctica asistencial y responderán a las preguntas que planteen los asistentes durante el coloquio.

En el transcurso del debate se contempla también la intervención de un superviviente de intento de suicidio, que aportará su testimonio en primera persona, tal y como se ha avanzado en la organización del cinefórum. La presencia de supervivientes se integra en la estructura del acto como complemento a las aportaciones técnicas de los profesionales de la salud mental y la enfermería.

Cartel del acto. / LOZ

El cartel del cinefórum, vinculado al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, incorpora el lema “Cuando la oscuridad te envuelve… espera, un bonito amanecer está por llegar”, junto a la imagen de dos manos entrelazadas iluminadas por haces de luz, en un mensaje gráfico de apoyo y acompañamiento.

El acto está organizado por el servicio de Psiquiatría y Salud Mental de Zamora, Sacyl, el Ayuntamiento de Benavente, el Ministerio de Sanidad y la Fundación Caja Rural de Zamora. “El suicidio se puede prevenir y es cosa de la sociedad. Con empatía y humanización por parte de todos se puede contribuir a la prevención”, explica Ana Castaño, organizadora del evento.