Benavente se mueve a golpe de pedal, karts y vuelven los 10.000 pasos

"Benavente se mueve". Este es el título que la Concejalía de Deportes ha puesto a la programación municipal prevista para celebrar la Semana Europea de la Movilidad (SEM) que tendrá lugar entre los días 16 y 22 de septiembre con un gran número de actividades con las que pretende potenciar el uso de la bicicleta y los paseos como forma de desplazarse por la ciudad. La concejala de Deportes, Elena Justo, ha destacado la importancia de esta cita internacional que busca “potenciar hábitos de desplazamientos sostenibles, seguros y saludables”.

Las actividades comienzan el miércoles 16 con una charla formativa en la que participan los niños y niñas de 5º de Primaria de todos los colegios de Benavente. Será en el Centro de Educación Vial. También el jueves seguirá esta actividad. "Estas jornadas estarán dirigidas por la Policía Local y haremos una actividad de talleres de bicicletas para fomentar formas seguras de desplazamiento más sostenibles".

de todos los colegios de Benavente. Será en el Centro de Educación Vial. También el jueves seguirá esta actividad. "Estas jornadas estarán dirigidas por la Policía Local y haremos una actividad de talleres de bicicletas para fomentar formas seguras de desplazamiento más sostenibles". El jueves 17 hay programada una exposición de vehículos eléctricos (coches y bicicletas) en los alrededores de Santa María en horario de mañana y de tarde de 9 a 18 horas.

(coches y bicicletas) en los alrededores de Santa María en horario de mañana y de tarde de 9 a 18 horas. El viernes 18 está prevista la instalación de un circuito de karts y balance-bikers en La Mota Vieja en horario de 20 a 22 horas.

en horario de 20 a 22 horas. El sábado 19 está prevista una yincana intergeneracional colaborando con Cruz Roja en los Paseos de La Mota , de 11 a 13 horas.

, de 11 a 13 horas. El domingo 20 hay quedada de bicicletas en la Plaza Mayor para realizar un circuito urbano y la salida está prevista a las 10. Colaboran todos los clubes ciclistas de Benavente.

para realizar un circuito urbano y la salida está prevista a las 10. Colaboran todos los clubes ciclistas de Benavente. Y el lunes 21 se hará la actividad "andarines culturales", una iniciativa que el pasado año se hizo en bicicleta y que dará comienzo en el Hospital de la Piedad. "Haremos una ruta turística y cultural por Benavente". Será desde las 17:30 a las 19:30 horas.

una iniciativa que el pasado año se hizo en bicicleta y que dará comienzo en el Hospital de la Piedad. "Haremos una ruta turística y cultural por Benavente". Será desde las 17:30 a las 19:30 horas. El martes 22 tendremos el Día sin Coches, será el día del reto de los 10.000 pasos que habrá como el año pasado, la gente se medirá los pasos a través de un reloj inteligente y nos lo harán llegar a través de un correo y entrará en un sorteo de tres vales de regalo. Todas aquellas personas que registren más de 10.000 pasos entrarán en un sorteo de los vales. Para ello, se deberá rellenar un formulario que estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Benavente (www.benavente.es) junto a una captura del registro de actividad realizado y enviarlo al correo electrónico: movilidad@benavente.es Únicamente será contabilizado el registro de actividad entre las 00:00 y 23:59 horas del martes, 22 de septiembre y solo se permite enviar un registro de actividad por persona.

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"Nuestro objetivo es realizar actividades que sirvan para reflexionar sobre cómo nos desplazamos por Benavente y, sobre todo, para que veamos que caminar y utilizar vehículos sostenibles es bueno para todos los ciudadanos", señaló Elena Justo.