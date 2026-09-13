Crónica negra zamorana: muerte de un hombre de intemperie

Era finales del mes de enero del año 1898, y una España atribulada se asomaba vertiginosamente al abismo de su propia disolución ultramarina, despertándose diariamente entre el bullicio estéril de las gacetas republicanas y las crónicas mundanas de la corte. Mientras las almas biempensantes de Madrid se extasiaban ante el relumbrón litúrgico de San Francisco el Grande o discutían sobre un Tratado de Comercio con los Estados Unidos, las tierras zamoranas y las del resto del Antiguo Reino de León albergaban una realidad infinitamente más cruda y cotidiana, hecha de miseria y olvido. Y es que a menudo la vida en nuestra provincia se hacía a pie de camino, en el desamparo de aquellas rutas de herradura que unían las diversas ferias rurales, por donde transitaban hombres y mujeres de intemperie que ganaban el sustento con el comercio cada jornada.

El 29 de enero, ya avanzada la madrugada, por los senderos zamoranos aparecieron unos carreros que conducían sus pesados carromatos con rumbo hacia Maestu (Álava). La marcha pausada de sus animales se detuvo en seco ante una anomalía en las roderas. Entre el fango helado, un bulto inerte obstruía el paso. Al acercarse, la naturalidad de las cosas cotidianas se torció de golpe, pues envuelto en una atmósfera de primitiva y brutal violencia yacía el cuerpo de un hombre. A su alrededor, esparcidos por el suelo, los restos de unas jaulas de mimbre rotas revelaban la humilde condición de la víctima, un infeliz vendedor de aves de corral. Pollos, gallinas y palomas eran los únicos e involuntarios testigos de una tragedia que acababa de acontecer en mitad de la más absoluta nada.

El desdichado tratante presentaba el torso cubierto de heridas profundas. Las puñaladas se habían sucedido con rabia ciega, pero el encono de los agresores, varios sujetos que le salieron al paso para arrebatarle las pocas "perras" obtenidas en el regateo, no se conformó con la herida limpia del acero.

Al mover el cuerpo, los arrieros descubrieron el detalle más espantoso del asalto, ya que los asesinos le habían separado por completo la cabeza del tronco. Con la urgencia del espanto, los caminantes hubieron de acudir a las autoridades para dar la voz de alarma. El parte telegráfico cruzó la península hasta Madrid, compuesto con las inevitables erratas tipográficas que delatan las prisas del plomo en el taller de imprenta. Las redacciones de los grandes diarios despacharon el suceso con una brevedad verdaderamente forense en sus páginas interiores, encajonando la desventura del comerciante entre los relatos de las novilladas y la reseña de otros crímenes de provincias.

La fuentes primarias de este suceso, el "Heraldo de Madrid" (30/01/1898) y "El País" (31/01/1898), contaron así la noticia:

"En Zamora se ha cometido un horrible crimen. Un vendedor de aves de corral fue asesinado por varios sujetos, que le dieron de puñaladas y le separaron la cabeza del tronco. El cadáver fue descubierto por varios carreros que se dirigían a Maestu."

Acaso el vendedor de aves procedía de Benavente o de los Valles, comarca de tradición ganadera donde el comercio de aves de corral era habitual en las ferias semanales de los jueves. Tal vez tenía familia que lo esperaba al caer la tarde, una mujer que jamás supo por qué no regresaba, hijos que preguntaron en vano por el padre. Su nombre no figuraba en la crónica. Para la prensa, era solo "un vendedor". Para alguien, era todo.

La ruta que seguían aquellos carreros no era cualquiera. El camino hacia Maestu, en Álava, formaba parte de una red de rutas comerciales secundarias que conectaban la Meseta Norte con el País Vasco. Por allí transitaban no solo arrieros, sino también contrabandistas de sal y tabaco, viajeros con prisa y, ocasionalmente, hombres con motivos para evitar los caminos principales vigilados por la Guardia Civil. Lugar perfecto para acechar, pero también para desaparecer sin dejar rastro. Los asaltantes conocían bien esos atajos, esas veredas que se perdían entre la maleza, esos pasos de herradura que los mapas oficiales ignoraban. Sabían que quien caía en aquella zona difícilmente sería hallado y, si lo era, ya sería demasiado tarde.

Motivos

Pero conviene detenerse en el motivo de tan atroz decapitación. En mi opinión, los asesinos conocían a la víctima y temían que los delatara. Se trataría de varios zamoranos, vecinos del mismo solar, para quienes separar la cabeza del tronco era condición imprescindible de silencio, es más, el acto de decapitar enviaba también un mensaje al pueblo de origen, pues aunque el paisanaje conociera a los criminales, la decapitación y el miedo consiguiente a recibir semejante destino, frenarían a cualquier lengua dispuesta a hablar ante las autoridades.

Asimismo se hace preciso distinguir entre el bandolero romántico, figura literaria ya extinta en 1898, y el asaltante de caminos real. Estos eran delincuentes rurales, jornaleros sin tierra o artesanos arruinados que operaban en cuadrillas pequeñas y coyunturales. Iban a pie, armados con navajas o pistolas viejas. Su modus operandi era tan simple como sorprender a sus víctimas en lugares despoblados, acuchillarlas si se resistían, robarles y huir. Matar no era lo habitual; bastaba con amedrentar. Pero cuando la víctima podía identificarlos, como estimo que es el caso, la violencia se extremaba. La decapitación no fue barbarie gratuita, sino prudencia criminal.

La Guardia Civil, creada en 1844, había reducido el bandolerismo organizado, pero los asaltantes aislados seguían actuando. Los caminos zamoranos eran muchos, los guardias pocos, y las noches de enero, cómplices perfectas. Los criminales sabían que la justicia era lenta y que la muerte de un vendedor de gallinas en Zamora no merecía más que cuatro líneas en un periódico. No me cabe ninguna duda de que actuaron con la certeza de que el olvido es el mejor encubridor.

Sea como fuere, el rastro de los asesinos y el destino de la investigación judicial quedaron sumidos desde entonces en el más absoluto de los silencios. Los misteriosos salteadores de los caminos zamoranos se desvanecieron en la niebla del invierno, eludiendo el garrote vil para quedar sepultados bajo el polvo del tiempo, dejando como único testimonio fragmentos de plomo e indiferencia en la prensa local y estatal. Por lo que a mi respecta, seguiré investigando este suceso, para poder volver algún día sobre estas líneas y completar sus vacíos.