La huella militar de Roma en Vidriales ¿se extiende más allá de Petavonium?

"Estamos en el año 25 antes de Jesucristo. Toda la Hispania está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles Superatti resiste todavía y siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en el campamento de Petavonium… y otros vecinos". Así presenta Joaquín Pérez Turrado, el Ti Joaquín, la charla que ha visto la luz este verano en Santibáñez de Vidriales y que en el mes de octubre llevará a Truchas, en la zona leonesa de La Cabrera. El Ti Joaquín es también quien descubriera y diera a conocer el fenómeno de la luz equinoccial en el Santuario de la Virgen del Campo de Rosinos de Vidriales.

La historia de la conquista romana de Vidriales y Valdería puede esconder todavía algunas piezas por encajar. Esa es la propuesta que Joaquín, investigador autodidacta y divulgador de la comarca, lleva en su charla «Asterix en la conquista romana de Carpurias», en la que presenta una reconstrucción del avance de las tropas romanas a partir de fuentes clásicas, fotografías aéreas antiguas, toponimia y trabajo de campo.

Su planteamiento parte de la premisa de que Roma actuaba siguiendo unas normas militares muy precisas y, precisamente por ello, sus movimientos podían resultar previsibles. Calzadas, campamentos, cursos de agua, pendientes, visibilidad y posiciones estratégicas formarían parte de una misma planificación. «Una marcha, una calzada, un campamento», resume Joaquín al explicar la lógica que, en su opinión, puede seguirse sobre el terreno.

La investigación no parte de un territorio arqueológicamente desconocido. Petavonium, en Rosinos de Vidriales, constituye uno de los principales testimonios de la presencia militar romana en la comarca y conserva dos campamentos reconocidos. También Las Labradas, en Arrabalde, forma parte del patrimonio arqueológico conocido. La novedad de la propuesta de Joaquín se encuentra en otros emplazamientos que considera posibles campamentos romanos todavía pendientes de reconocimiento oficial.

El Camino Foracuervos mantendría buena comunicación de las tropas acantonadas en Petavonium con las minas de oro de la Valdería, por ser el camino más corto. / Cedida

Seis nuevos recintos

En su documentación habla de seis posibles nuevos recintos. Para localizarlos, asegura haber utilizado fotografías aéreas de diferentes épocas, imágenes satelitales, toponimia y recorridos sobre el terreno. Las imágenes antiguas adquieren especial importancia porque, según explica, la menor transformación del paisaje permitía apreciar determinadas estructuras a través de las marcas que dejaban en la vegetación.

Uno de los emplazamientos que propone se encuentra en las proximidades de Calzada de la Valdería. Joaquín identifica allí un posible campamento de la Cohors IV Gallorum, destinado, según su interpretación, a controlar el paso del río Eria. Calcula una superficie cercana a las cinco hectáreas y observa una planta rectangular de unos 280 por 170 metros. El recinto no está reconocido oficialmente y, según explica, su propuesta ya ha sido trasladada a responsables de Patrimonio.

El recorrido continúa hacia Ayoó de Vidriales, donde plantea un pequeño campamento temporal de unas 1,40 hectáreas que relaciona con el topónimo «Castrillo». En San Pedro de la Viña sitúa otro posible recinto, La Calea, de aproximadamente 1,5 hectáreas. En ambos casos vincula la ubicación con las características del terreno, la disponibilidad de agua, la orientación y la posibilidad de mantener las posiciones ocultas a los asentamientos indígenas.

Los otros tres posibles emplazamientos aparecen en el entorno de Los Arenales, entre Bercianos y Moratones. El primero podría superar las 17 hectáreas, mientras que los otros dos rondarían las 2,5 hectáreas. Joaquín considera que pudieron responder a diferentes momentos y funciones dentro del avance romano y relaciona uno de ellos con la llegada posterior de la VI Victrix.

Estos seis recintos se incorporan así a una reconstrucción mucho más amplia en la que los campamentos conocidos de La Chana y Petavonium actuarían como piezas ya documentadas. La propuesta intenta dibujar un dispositivo militar conectado mediante caminos y protegido por los ríos Eria, Tera y Esla, con posiciones destinadas a facilitar el avance, el abastecimiento y el control del territorio.

En Moratones recuerdan un camino recto, elevado llamado “el Camino de los Moros” a las afueras de Bercianos, en dirección Moratones. / Cedida

Las Labradas, ¿la Lancia mencionada por las fuentes clásicas?

El objetivo de Joaquín no es únicamente localizar posiciones militares, sino utilizar ese posible despliegue para reconstruir cómo pudo desarrollarse sobre el terreno la campaña de Carisio contra los astures. Es en ese punto donde su investigación enlaza con una segunda hipótesis, la identificación de Las Labradas con la Lancia mencionada por las fuentes clásicas.

El eje más ambicioso de su interpretación se encuentra precisamente en esa reconstrucción de la campaña. Joaquín plantea que la población de Carpurias pudo desempeñar un papel central en la resistencia frente a Roma y propone identificar Las Labradas con la Lancia, la principal ciudad celta en el noroeste peninsular, mencionada por las fuentes clásicas. Es una hipótesis dentro de un debate histórico abierto y no una identificación arqueológica aceptada.

A partir de esa lectura del territorio, Joaquín reconstruye el avance de las tropas de Carisio desde Astúrica Augusta hacia Vidriales y Valdería, mientras los ástures preparaban una contraofensiva. "Las fuentes hablan de un ejército dividido en tres cuerpos para atacar simultáneamente las posiciones romanas", señala y relaciona ese relato con la red de campamentos que propone y considera que la información proporcionada por los brigecinos permitió a los romanos conocer el movimiento enemigo y frustrar el ataque.

Tras la conquista, la presencia romana se consolidaría en el territorio. Petavonium constituye en este punto el principal referente arqueológico de una ocupación militar que se prolongó durante décadas, con la presencia de la X Gemina y posteriormente de otras unidades.

La investigación de Joaquín pretende precisamente ampliar esa imagen. No todos los lugares que señala son yacimientos reconocidos ni todos cuentan con restos visibles suficientes para confirmar su función militar. Son propuestas construidas a partir de indicios que, a su juicio, merecen ser investigados.

La fotografía aérea, la toponimia y el trabajo sobre el terreno sirven así como punto de partida para volver a mirar un paisaje que conserva numerosas huellas de la presencia romana. Su objetivo es abrir ese debate y recuperar para la comarca un episodio histórico que, sostiene, ha quedado durante demasiado tiempo en un segundo plano.