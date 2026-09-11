Benavente busca un auxiliar administrativo con discapacidad para un contrato de 90 días
La convocatoria exige estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y establece cinco días naturales para presentar las solicitudes
El Ayuntamiento de Benavente ha abierto el proceso para contratar a un auxiliar administrativo a jornada completa durante 90 días, dentro del programa ELEX 2026, destinado a facilitar la contratación de personas con discapacidad. El contrato tendrá carácter temporal y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026.
La persona seleccionada deberá estar desempleada e inscrita como demandante de empleo no ocupada en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el momento de su incorporación. La convocatoria establece además que los aspirantes deben tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que esta condición sea compatible con las funciones del puesto.
Entre los requisitos también figura contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente y tener al menos 16 años, sin superar la edad máxima de jubilación forzosa. La convocatoria recoge otros requisitos relacionados con el acceso al empleo público.
El proceso forma parte de la línea de ayudas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para que las entidades locales contraten durante 2026 a personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social.
Las bases han sido aprobadas mediante Resolución de Alcaldía de 9 de septiembre de 2026.
Las personas interesadas tendrán cinco días naturales para presentar la solicitud, a contar desde este sábado. El Ayuntamiento anunciará las fechas de inicio y final del plazo en su sede electrónica y en la página web municipal. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Benavente, situado en la avenida El Ferial, número 92, o por las vías habilitadas para este tipo de trámites.
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