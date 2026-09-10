UPL reclama “hechos y compromisos” de la Junta para Benavente tras el Plan de Fomento

Unión del Pueblo Leonés (UPL) quiere saber qué piensa hacer la Junta de Castilla y León por Benavente cuando termine el Plan Territorial de Fomento y Reactivación de la Actividad Industrial. Con este objetivo, UPL ha registrado en las Cortes de Castilla y León una pregunta para conocer qué acciones o medidas tiene previstas el Gobierno autonómico para continuar fomentando la economía de Benavente y su comarca.

La iniciativa, presentada por la procuradora de UPL Alicia Gallego, busca que la Junta concrete cuál es su estrategia para dar continuidad al impulso económico e industrial de Benavente una vez finalice el actual programa. Para UPL, Benavente no puede quedarse sin una estrategia de futuro cuando termine el Plan de Fomento. La Junta debe explicar qué pretende hacer para atraer nuevas empresas, favorecer la creación de empleo y fortalecer el tejido productivo de la comarca.

Para UPL "la pregunta es muy sencilla: ¿qué va a hacer la Junta por Benavente después del Plan? Queremos saber si existe una estrategia y cuáles son las medidas que piensa poner en marcha. Benavente necesita hechos y compromisos, no quedarse otra vez a la espera de nuevos anuncios”, señala el secretario provincial de UPL en Zamora, Manuel Herrero. UPL considera que la posición estratégica de Benavente y sus posibilidades de desarrollo industrial y logístico deberían convertir a la comarca en una prioridad para la Junta a la hora de atraer actividad económica y nuevas inversiones.

La formación leonesista recuerda, además, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado públicamente su compromiso con la reindustrialización de Benavente y con la atracción de empresas.

Por ello, UPL considera que ese compromiso debe traducirse en una planificación concreta para los próximos años y que la Junta debe explicar con antelación qué actuaciones pretende desarrollar cuando concluya el actual programa.“Si la Junta está comprometida con la reindustrialización de Benavente, queremos saber cuál es el siguiente paso. No se trata de hacer anuncios, sino de saber qué proyecto tiene la Junta para la comarca y qué piensa hacer para que lleguen empresas y se genere empleo”, señala UPL.