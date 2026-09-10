Paralizadas las obras de unión de dos viviendas iniciadas sin licencia en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha ordenado la paralización inmediata de las obras de reforma interior y unión de dos viviendas en un edificio de la Ronda Madrid al constatar que se estaban ejecutando sin estar legitimadas por título habilitante de naturaleza urbanística y, por tanto, sin autorización municipal válida.

El procedimiento se inició tras la presentación en 2025 de una solicitud de licencia de obras para reforma interior y unión de dos viviendas, acompañada posteriormente de una declaración responsable de obras, usos e instalaciones para el mismo objeto, junto con una petición de anulación de la licencia de obras y tramitación mediante declaración responsable.

El Ayuntamiento formuló un requerimiento señalando la necesidad de corregir o completar la documentación técnica presentada y advirtiendo expresamente de que los actos proyectados estaban sujetos a licencia urbanística y no a declaración responsable de obras, por lo que las obras no podían comenzar. La propiedad desoyó este requerimiento.

Así las cosas, el Ayuntamiento ha ordenado paralizar los trabajos y la retirada de materiales y maquinaria, so pena de adoptar medidas cautelares. Simultáneamente ha dado apertura a sendos expedientes de restauración de la legalidad urbanística y otro sancionador.