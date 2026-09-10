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Música para aprender, concentrarse o desconectar en Benavente: todo listo para el inicio de curso en Duquesa Pimentel

El día 21 comienzan las clases en el centro que mantiene una oferta instrumental y vocal con enseñanza individual, actividades colectivas y agrupaciones abiertas también a personas ajenas a la escuela

Los docentes que imparten la formación en la Escuela de Música Duquesa Pimentel.

Los docentes que imparten la formación en la Escuela de Música Duquesa Pimentel. / E. P.

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Eva Ponte

"Aprender música va mucho más allá de tocar un instrumento. Supone adquirir hábitos, aprender a concentrarse y dedicar un tiempo diario a una actividad que requiere constancia. La música es el lenguaje universal y necesitamos un poquito más de humanidad, más sensibilidad». Con esta reflexión resume Choni Sánchez, directora de la Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente, algunas de las razones que hacen que la formación musical siga teniendo un papel importante desde edades tempranas.

La escuela encara así el inicio de un nuevo curso, previsto para el próximo día 21, con 240 alumnos. El claustro de profesores se ha reunido esta tarde para ultimar los horarios y ajustar los últimos detalles antes de que comiencen las clases. La organización del alumnado por grupos ya está cerrada después de las reuniones mantenidas la pasada semana con las familias, mientras que durante estos días se están terminando de cuadrar los horarios individuales, una tarea especialmente compleja al tratarse de cerca de 200 alumnos con clases adjudicadas de manera individual.

Formación ofertada

Todavía quedan plazas para los más pequeños. La escuela mantiene abierta la posibilidad de incorporarse entre los dos y los siete años a Música y Movimiento, una etapa en la que la participación familiar también tiene su espacio en las edades más tempranas. Con dos y tres años los padres acompañan a sus hijos en las sesiones, mientras que a partir de los cuatro años los niños comienzan a entrar solos.

Sánchez reivindica especialmente el valor de esta primera toma de contacto con la formación musical. «Aunque a la gente le parezca poco importante esa etapa, es muy importante», señala. En estas edades se trabaja también la psicomotricidad, incluida la psicomotricidad fina mediante instrumentos de pequeña percusión, una preparación que después resulta útil para el aprendizaje instrumental.

La formación continúa con el prelenguaje musical a partir de los seis y siete años y con el Lenguaje Musical desde los ocho. A partir de los siete años, el alumnado puede acceder además a las clases individuales de instrumento, impartidas por profesorado titulado en cada especialidad.

Audiciones de flauta travesera en la Escuela de Música.

Audiciones de flauta travesera en la Escuela de Música. / E. P.

La oferta actual incluye piano, violín, flauta travesera, trompeta, trombón, guitarra clásica, guitarra eléctrica y canto lírico y moderno. El proyecto se completa con clases colectivas de instrumento y agrupaciones en las que participan diferentes especialidades, favoreciendo la práctica conjunta.

También los coros mantienen su carácter abierto. Tanto el coro juvenil como el coro de adultos pueden incorporar a personas que no estén matriculadas en la escuela, de manera que la participación no queda limitada al alumnado del centro.

Para Choni Sánchez, todo ese aprendizaje tiene además un efecto que trasciende las aulas. «Esto requiere trabajo diario», explica al hablar de la necesidad de crear hábitos desde pequeños. Concentrarse, centrarse en una tarea y mantener la constancia forman parte de ese proceso. En el caso de los adultos, añade, la formación puede servir también para recuperar una actividad que siempre quisieron realizar y que ahora encuentran el momento de comenzar.

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