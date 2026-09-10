La III Jornada por el Autismo y el Déficit de Atención será el día 19 en Benavente

Benavente acogerá el próximo 19 de septiembre la III Jornada por el Autismo y el Déficit de Atención, organizada por Azadahi, la Asociación Zamorana de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y Autismo. La propuesta volverá a reunir actividades dirigidas a las familias, aunque este año con una novedad en su planteamiento. Todas las propuestas se concentrarán en la Plaza Mayor, con la intención de crear un espacio común de encuentro y convivencia.

La jornada comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas. Durante la mañana habrá cuentacuentos, pintacaras, talleres infantiles, hinchables y una nueva edición de la carrera de cintas que ya se celebró el pasado año y que tuvo buena acogida entre los más pequeños.

La presidenta de Azadahi Zamora, Cynthia Garrote, explica que el objetivo es que los niños puedan participar juntos en una programación planteada desde la inclusión y adaptada a menores con diferentes capacidades. "Es una jornada muy chula, muy lúdica", señala Garrote, que anima a las familias de Benavente a acercarse y conocer la asociación.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez, destaca que la iniciativa pone el foco en la concienciación, la inclusión y el apoyo a las personas con autismo y TDAH y a sus familias. También subraya que las actividades están pensadas para que puedan participar tanto niños como adultos y que el propósito va más allá del programa previsto, buscando generar un ambiente de convivencia, cercanía y respeto.

Servicios de Azadahi en Benavente

La asociación aprovecha además esta jornada para reivindicar una mayor presencia de sus servicios en Benavente. Cynthia Garrote señala las dificultades que encuentran relacionadas con la financiación y los locales y explica que actualmente cuentan con convenios con una logopeda y un psicólogo, además del campamento de verano realizado este año con apoyo del Ayuntamiento.

La intención es poder acercar a la ciudad parte de los servicios que Azadahi desarrolla en Zamora para evitar desplazamientos a las familias. "Nos gustaría poder llegar a conseguirlo", apunta Garrote, que considera fundamental que las familias de Benavente se incorporen a la asociación para ganar fuerza y avanzar en esas metas.

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En la misma línea se pronuncia la presidenta de Azadahi en Benavente, Lucía Ferreras, que anima a la ciudadanía a acercarse durante la jornada para conocer el trabajo de la asociación. Ferreras destaca el deseo de contar algún día en Benavente con unas instalaciones y unos servicios como los disponibles en Zamora, de manera que las familias puedan recibir esa atención sin tener que desplazarse.