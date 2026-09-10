Benavente ya tiene precio para el suelo del Puerta del Noroeste y será el Ayuntamiento quien lo venda

El Puerta del Noroeste, el nuevo polígono industrial de Benavente, afronta una nueva etapa con el avance del proceso para comercializar sus parcelas mientras continúan las obras de urbanización. La principal novedad anunciada tras la Comisión de Seguimiento del Plan Territorial de Fomento de Benavente y comarca es que será el propio Ayuntamiento de Benavente el encargado de gestionar la venta del suelo, con una horquilla de precios situada entre los 25 y los 30 euros por metro cuadrado.

La decisión llega después de analizar las distintas posibilidades jurídicas para llevar a cabo la comercialización. Una de las opciones estudiadas era recurrir al Centro de Transportes, sociedad pública participada al cien por cien por el Ayuntamiento, pero finalmente se ha descartado esta vía. Según explicó la alcaldesa, Beatriz Asensio, el régimen al que está sometida esta sociedad, junto con las cuestiones relacionadas con el IVA, las auditorías y otras obligaciones, impediría trasladar al precio de venta las condiciones que se pretenden ofrecer desde el polígono.

La alternativa municipal permitirá mantener un importe considerablemente inferior al que tendría el suelo si se comercializase a precio de mercado. Asensio situó esa referencia en torno a los 50-70 euros por metro cuadrado. El objetivo, insistió, "no es obtener un beneficio económico con la operación, sino facilitar la llegada de empresas y favorecer la creación de empleo y el asentamiento de población".

La comercialización se plantea además de manera paralela a la ejecución de las obras. En este momento todavía no se han redactado los pliegos de venta, aunque el Ayuntamiento asegura haber avanzado en su planteamiento a través de reuniones mantenidas con el Instituto para la Competitividad Empresarial y sus técnicos. "Las condiciones deberán ajustarse a la legislación de contratos e incluirán mecanismos para garantizar que las empresas adjudicatarias desarrollen los proyectos comprometidos. Entre las posibilidades que se están estudiando figuran condiciones resolutorias en caso de que una iniciativa no llegue a ejecutarse dentro del plazo establecido".

Obras de urbanización en una imagen de junio de este año. / E. P.

Obras de urbanización

Mientras se concreta este procedimiento, las máquinas continúan trabajando sobre el terreno. La previsión trasladada durante la comisión mantiene marzo de 2027 como fecha aproximada para la finalización de la urbanización. La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora han destacado que el proyecto entra así en una fase especialmente relevante, en la que la promoción y captación de inversiones adquieren un papel central.

La directora general de Política, Economía y Competitividad, Rosa Muñoz, señaló que la comercialización permitirá empezar a acudir a ferias y eventos especializados para promocionar el suelo logístico. En esta labor se prevé la implicación de la Junta, a través del ICE, la Dirección General de Transportes, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, con una estrategia conjunta de promoción y captación de empresas.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, incidió precisamente en el cambio de escenario que supone llegar a este punto después de los obstáculos administrativos y de financiación afrontados durante la tramitación. «Ya tenemos certezas donde antes teníamos incertidumbres», señaló, antes de considerar la comercialización como un nuevo reto para el proyecto. «Bendito problema», resumió al referirse a la necesidad de empezar ahora a vender las parcelas.

Comisión de Seguimiento del Puerta del Noroeste, en Benavente. / E. P.

Faúndez recordó que la Diputación ha destinado 3.347.000 euros al Puerta del Noroeste y defendió la necesidad de que las administraciones contribuyan al desarrollo de los territorios. En este sentido, sostuvo que situar el suelo industrial en condiciones favorables ha sido posible gracias a las ayudas de la Junta y la Diputación y vinculó la disponibilidad de suelo con la llegada de empresas y la creación de empleo. «Sin suelo industrial no vienen empresas. Sin empresas no se crea empleo. Y sin empleo no se asienta población», afirmó.

Promoción del suelo también en San Cristóbal

La situación del polígono de San Cristóbal de Entreviñas también fue abordada durante la reunión. Su urbanización ya está finalizada y los pliegos han sido informados por la Diputación Provincial. Según se explicó, ya se está trabajando en su comercialización y en la promoción del suelo mediante la participación en próximas ferias y certámenes nacionales. La intención es coordinar estas actuaciones con la promoción del Puerta del Noroeste para iniciar la captación de inversiones antes incluso de que concluya completamente su urbanización.

La financiación aportada por las administraciones autonómica y provincial al Puerta del Noroeste continúa siendo el respaldo que permite ofrecer unas condiciones económicas favorables. La Junta ha destinado 5,6 millones de euros al proyecto y la Diputación ha comprometido 3.347.000 euros. La alcaldesa vinculó directamente estas aportaciones con la posibilidad de situar el precio del suelo en la horquilla de 25 a 30 euros por metro cuadrado.

"Sin compromiso firme del Gobierno"

En cuanto al compromiso pendiente del Gobierno de España para ejecutar los enlaces con el nuevo polígono. Asensio aseguró que, hasta la fecha, no se ha materializado ninguna de las actuaciones comprometidas y señaló que tampoco se han concretado nuevas reuniones con el Ministerio correspondiente. Entre los asuntos pendientes situó igualmente la rotonda de la N-525 y otras actuaciones vinculadas a la zona de la ITV.

La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que la falta de ejecución de estos compromisos no paralice el proyecto. Mientras tanto, el Ayuntamiento encara la preparación del procedimiento de venta y la promoción del suelo con la previsión de que las primeras implantaciones empresariales puedan llegar una vez finalizadas las obras.