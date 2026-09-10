Una agricultora de la comarca de Benavente, a la espera del Supremo por las ayudas de la PAC retenidas por su exmarido

La batalla de una exesposa agricultora por las ayudas de la PAC ha llegado al Tribunal Supremo: ¿pueden negarse frutos gananciales a quien también los generó dentro del matrimonio y hasta que este se disolvió? La Audiencia Provincial considera que sí, pero el Alto Tribunal podría anular su decisión.

La disputa sobre las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en la liquidación de la sociedad de gananciales de un matrimonio de la comarca de Benavente ha llegado al Tribunal Supremo después de que la Audiencia de Zamora corrigiera parcialmente la sentencia de instancia y reconociera a la exesposa el derecho a que las subvenciones agrícolas percibidas tras el divorcio se computaran como frutos gananciales hasta la liquidación efectiva del régimen económico matrimonial.

El Alto Tribunal ha admitido ahora el recurso de casación interpuesto por el exmarido, que sostiene que la Audiencia excedió los límites del debate en apelación y alteró indebidamente el inventario acordado por las partes.

Doctrina del TS

La sentencia de la Audiencia, dictada el 17 de junio de 2024, abordó de manera central el tratamiento de la PAC, diferenciando entre los derechos de pago único y declarados privativos del marido, y las subvenciones derivadas de esos derechos, consideradas ingresos de la explotación agrícola ganancial. La Sala estimó el recurso de la exesposa, que denunciaba que el juzgado había excluido las ayudas percibidas tras la sentencia de divorcio, pese a que la explotación continuó generando frutos gananciales hasta la liquidación.

La Audiencia aplicó la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que califica las ayudas PAC como frutos industriales de la explotación, y fijó que deben incluirse en el activo ganancial desde la disolución del régimen hasta su liquidación. Citó resoluciones como la STS de 22 de junio de 2021, que establece que las subvenciones agrícolas "forman parte del rendimiento de la explotación" y deben computarse en el inventario mientras subsista la comunidad postganancial.

Dos principios

Sin embargo, el Tribunal Supremo, ha admitido el recurso de casación presentado por el exmarido al apreciar que la sentencia de la Audiencia pudo haber resuelto cuestiones no planteadas en los recursos de apelación, especialmente en lo relativo a la valoración de los rendimientos agrícolas de las campañas 2018 a 2021 y a la fecha final del cómputo de las ayudas PAC. El auto señala que la resolución podría haber vulnerado los principios procesales "tantum devolutum quantum apellatum" y "pendente apellatione nihil innovatur".

El principio "tantum devolutum quantum apellatum" implica que el tribunal de apelación solo puede pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en el recurso, sin ampliar el objeto del debate ni introducir elementos nuevos. Según el recurrente, la Audiencia habría modificado aspectos del inventario que no fueron objeto de impugnación, especialmente la extensión temporal del cómputo de las ayudas PAC.

El principio "pendente apellatione nihil innovatur" establece que, mientras la apelación está pendiente, no pueden alterarse los términos del litigio ni introducir valoraciones ajenas al marco fijado en primera instancia. El Supremo considera que la Audiencia pudo haber incurrido en este exceso al revisar la valoración de los rendimientos agrícolas y al integrar en el inventario elementos cuya cuantificación corresponde a la fase de liquidación, no a la de formación de inventario.

La exesposa había defendido que la exclusión de las ayudas PAC posteriores al divorcio vulneraba la doctrina jurisprudencial sobre frutos gananciales y que la explotación agrícola siguió generando ingresos comunes hasta la liquidación. La Audiencia le dio la razón, pero ahora el Supremo revisará si esa decisión se ajustó a los límites del procedimiento y a la doctrina de la Sala Primera. n