La vuelta al cole cambia el ritmo de Benavente

Las puertas de los colegios de Benavente y la comarca han vuelto a abrirse esta mañana para recibir a los escolares después de las vacaciones. A primera hora, los accesos a los centros han recuperado el movimiento habitual de septiembre, con familias acompañando a sus hijos, encuentros entre compañeros y los primeros nervios de quienes se incorporaban por primera vez a las aulas.

El regreso supone recuperar horarios y costumbres que durante el verano habían quedado aparcados. Vuelven los madrugones, las tardes organizadas en torno a las obligaciones escolares y la actividad que durante el curso acompaña a las familias. En los colegios, la jornada ha comenzado con las primeras indicaciones de un nuevo curso.

La mañana ha tenido un significado especial para los alumnos más pequeños. En las puertas de los centros se han sucedido las despedidas, los últimos besos y las recomendaciones antes de entrar. Para quienes empiezan ahora su etapa escolar, se trata además de su primer contacto con una rutina que irá tomando forma durante las próximas semanas.

Inicio del curso escolar en un colegio de Benavente. / E. P.

Infantil, Primaria y Educación Especial han iniciado hoy las clases. El alumnado de ESO y Bachillerato ordinario se incorporará el próximo lunes, 15 de septiembre, por lo que el regreso a las aulas se completará de forma escalonada durante los próximos días.

El curso llega también con novedades que afectan a la organización de las familias. El CEIP Fernando II se incorpora al servicio de comedor escolar, que alcanza los 52 centros en la provincia y atenderá a 2.229 alumnos. El precio del menú se mantiene en 4,93 euros, IVA incluido, y más del 80% de los usuarios disponen de gratuidad total o parcial.

Primer día de colegio en Benavente. / E. P.

El inicio del curso no es igual en todos los municipios de la comarca. En Los Valles, los colegios de Castrogonzalo y Coomonte han cerrado al no contar con los tres alumnos necesarios para mantener su actividad.

En Benavente, la imagen ha sido la de un primer día de clase. Las familias han ido dejando atrás las puertas de los colegios una vez comenzada la jornada y la ciudad ha recuperado poco a poco una parte de su actividad habitual. Después de las semanas de verano, el calendario escolar vuelve a marcar el ritmo de las mañanas.