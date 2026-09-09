Dos plazas de Bombero-Conductor y 67 aspirantes: Benavente pone fecha al primer examen
La primera prueba de la fase de oposición será el examen de conocimientos específicos el próximo 8 de octubre, a las 11.00 horas, en el IES León Felipe
El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo convocado para cubrir dos plazas de Bombero-Conductor mediante oposición libre. En total, son 67 los aspirantes que continúan en el procedimiento, mientras que otros ocho han quedado definitivamente fuera por diferentes motivos relacionados con la documentación, los requisitos de la convocatoria o el pago de las tasas.
La primera prueba de la fase de oposición será el examen de conocimientos específicos. Los aspirantes admitidos están convocados para el próximo 8 de octubre, a las 11.00 horas, en el IES León Felipe de Benavente, situado en la avenida Federico Silva, número 46. La prueba se realizará en el aula 012.
Entre las personas excluidas, una no aportó la titulación académica exigida, otra no presentó la declaración responsable incluida en la documentación del proceso y otra no acreditó disponer del carnet C+E. A estos casos se suman dos solicitudes presentadas fuera de plazo y otra en la que no se realizó el pago de los derechos de examen. En uno de los supuestos figuran dos causas de exclusión asociadas a la misma solicitud.
El proceso permitirá cubrir en propiedad las dos plazas de Bombero-Conductor y contempla también la creación de una bolsa de empleo. Con la publicación de la lista definitiva quedan fijados igualmente los integrantes del tribunal encargado de valorar las pruebas, formado por personal del Ayuntamiento de Benavente y profesionales vinculados a los servicios de bomberos de León y Zamora.
- Nueve meses de cárcel por desvío de fondos de un club de cazadores de la comarca de Benavente
- Una empresa de Benavente se enfrenta a multas mensuales de 32.500 euros tras incumplir un bando municipal
- Una prestataria de Benavente deberá pagar 19.000 euros de un crédito que no había firmado
- Querella vecinal contra el Ayuntamiento de Benavente por las obras de una clínica en El Ferial
- El pimiento de Benavente mantiene el precio en la feria de septiembre
- Vecinos de Villaferrueña piden una auditoría externa de ocho años de la gestión municipal del alcalde y su equipo
- Un accidente por alcance entre dos turismos en Camarzana de Tera se salda con tres heridos
- El morrón, un pimiento con escasa producción en la comarca de Los Valles que mantiene intacto su valor