Dos plazas de Bombero-Conductor y 67 aspirantes: Benavente pone fecha al primer examen

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo convocado para cubrir dos plazas de Bombero-Conductor mediante oposición libre. En total, son 67 los aspirantes que continúan en el procedimiento, mientras que otros ocho han quedado definitivamente fuera por diferentes motivos relacionados con la documentación, los requisitos de la convocatoria o el pago de las tasas.

La primera prueba de la fase de oposición será el examen de conocimientos específicos. Los aspirantes admitidos están convocados para el próximo 8 de octubre, a las 11.00 horas, en el IES León Felipe de Benavente, situado en la avenida Federico Silva, número 46. La prueba se realizará en el aula 012.

Entre las personas excluidas, una no aportó la titulación académica exigida, otra no presentó la declaración responsable incluida en la documentación del proceso y otra no acreditó disponer del carnet C+E. A estos casos se suman dos solicitudes presentadas fuera de plazo y otra en la que no se realizó el pago de los derechos de examen. En uno de los supuestos figuran dos causas de exclusión asociadas a la misma solicitud.

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El proceso permitirá cubrir en propiedad las dos plazas de Bombero-Conductor y contempla también la creación de una bolsa de empleo. Con la publicación de la lista definitiva quedan fijados igualmente los integrantes del tribunal encargado de valorar las pruebas, formado por personal del Ayuntamiento de Benavente y profesionales vinculados a los servicios de bomberos de León y Zamora.