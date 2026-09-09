Un informe universitario cuestiona la solidez técnica del proyecto de la planta de biogás de Castrogonzalo

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha recibido un diagnóstico exhaustivo sobre el proyecto de planta de biogás en tramitación ante la Junta de Castilla y León, elaborado por un equipo investigador de la Universidad de Sevilla. El informe, entregadoel pasado mes de agosto por un icoste total de 8.470 euros, analiza el expediente ambiental y concluye que varios documentos esenciales presentan deficiencias que impiden verificar la inocuidad de la instalación proyectada.

El estudio identifica como elemento más crítico el hidrogeológico, pieza clave para determinar la afección a las aguas subterráneas. Los redactores señalan que el cálculo del poder depurador del terreno se basa en una operación aritmética que utiliza parámetros genéricos de tabla en lugar de datos medidos en el emplazamiento, lo que convierte el resultado en una identidad sin contenido empírico. Además, el expediente ofrece cuatro profundidades distintas del nivel freático sin conciliarlas y presenta litologías incompatibles entre sí, sin trabajos de campo que las respalden. La documentación gráfica, por su parte, sitúa la instalación en un polígono erróneo y asigna superficies que no coinciden con el catastro ni con el resto del expediente.

El análisis también cuestiona el estudio de olores, elaborado para una implantación anterior y no para la instalación sometida a información pública. El documento modeliza una chimenea de diez metros cuando el proyecto actual incorpora un biofiltro de 1,40 metros, considera cinco digestores en lugar de siete y omite el receptor más próximo, situado a 1,1 kilómetros. Estas divergencias afectan a los parámetros que determinan la dispersión de las emisiones odoríferas.

Defectos que no acreditan las exigencias normativas

Los redactores concluyen que los defectos detectados afectan a todos los elementos esenciales del análisis ambiental y que el expediente, tal como está presentado, no acredita lo que la normativa exige para autorizar la instalación. La valoración técnica es clara: el estudio hidrogeológico debe ser sustituido y el Estudio de Impacto Ambiental debe someterse de nuevo a información pública antes de formular la declaración de impacto ambiental.

La propuesta municipal, redactada a partir del informe, solicita que el promotor aporte un nuevo estudio hidrogeológico con documentación gráfica correcta, medición real del nivel freático, litología determinada mediante trabajos de campo, permeabilidad fijada de forma única y cálculo verificable basado en datos medidos. También pide la documentación completa del sondeo eléctrico vertical citado en el expediente, cuya existencia no está acreditada.

Mapa de calor. Residuos disponibles en un radio de 30 kilómetros de la parcela elegida según el proyecto de la empresa. / Proyecto | EIA

El informe técnico complementario del Instituto de Análisis Territorial (INAT) añade nueve condiciones exigibles para que la planta pueda considerarse ambientalmente defendible: recuperación obligatoria de nitrógeno mediante tecnologías de stripping o evaporación, acreditación del destino del fertilizante producido, límites de procedencia del sustrato, aplicación del digestato con inyección o enterrado, red piezométrica con línea base, evaluación del efecto acumulativo con las explotaciones ganaderas existentes, fianza y plan de desmantelamiento y un estudio de olores completo con escenarios de avería.

El Ayuntamiento de Castrogonzalo formalizó un contrato de investigación con la Universidad de Sevilla para analizar el proyecto de planta de biogás. La operación se articuló mediante la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, entidad que canaliza los trabajos científico‑técnicos, y se justificó por la ausencia de medios propios para examinar un expediente ambiental que supera el millar de páginas. El encargo se firmó con un plazo de ejecución de tres meses y un precio total de 8.470 euros, impuestos incluidos, abonables a la entrega del informe final.

Diagnóstico completo

El objeto del trabajo consiste en un diagnóstico completo del impacto ambiental, social y económico del proyecto, así como en la elaboración de los documentos necesarios para que el Ayuntamiento defendiera sus intereses en el trámite de información pública y en la ordenación urbanística. El contrato incluyó la redacción de alegaciones, el análisis técnico del expediente, la revisión del planeamiento municipal y la preparación de criterios para futuras fases del procedimiento.

La primera fase se ha centrado en el trámite de información pública, cuyo plazo concluía el 6 de agosto de 2026. En esa semana se redactaron seis alegaciones fundamentadas, se solicitó la personación del Ayuntamiento en el expediente y se remitieron escritos a organismos sectoriales para que examinaran aspectos concretos como la avifauna esteparia y la suficiencia del estudio hidrogeológico. También se coordinó la posible presentación conjunta de la alegación sobre emisiones odoríferas con municipios limítrofes.

Entre las semanas dos y cuatro se abordó la regularización del trámite urbanístico, con la elaboración de un requerimiento para obtener un informe de compatibilidad actualizado, dado que el existente en el expediente correspondía a una consulta de 2024 y no coincidía con el alcance del proyecto actual. En esta fase se determinó el régimen urbanístico vigente, el estado de tramitación de nuevos instrumentos de planeamiento y la clasificación del suelo afectado. Asimismo, se prestó asistencia técnica en la reunión institucional con la promotora para verificar el grado de madurez del proyecto y plantear las condiciones exigibles.

Durante el segundo mes se elaboró el informe técnico de diagnóstico, que analizó el expediente completo, identificó deficiencias técnicas y evaluó los riesgos para el municipio. El documento examinó también el estado de tramitación de cuatro proyectos concurrentes de biometano en un radio de veinte kilómetros y su incidencia sobre la disponibilidad real de sustrato. Además, se redactó un conjunto de condiciones técnicas para una eventual negociación de un convenio de retorno local.

En los meses segundo y tercero se prepararon los criterios técnicos para la ordenación urbanística municipal. Este apartado evaluó si el planeamiento vigente era suficiente para ordenar actividades de gestión de residuos y formuló recomendaciones sobre almacenamiento, protección de recursos hídricos, accesos, carga preexistente, ocupación e integración territorial. También se analizó la posibilidad de suspender licencias conforme a la normativa autonómica, con sus efectos y límites.

El tercer mes se dedicó al cierre del trabajo y a la previsión de fases posteriores. Se redactó un protocolo de vigilancia del expediente para que el Ayuntamiento pudiera seguirlo de forma autónoma, se entregaron alegaciones de reserva para el trámite de audiencia —que dispone de un plazo breve y no admite preparación sobrevenida— y se identificaron las actuaciones que corresponderán a etapas futuras del procedimiento.

El estudio entregó siete documentos verificables: alegaciones, escritos sectoriales, requerimiento urbanístico, informe técnico de diagnóstico, criterios para el planeamiento, protocolo de vigilancia y alegaciones de reserva. Todos ellos quedaron incorporados al expediente municipal. El análisis declaró expresamente su independencia, al estar elaborado por una asociación científica sin ánimo de lucro que no trabaja por encargo cerrado ni defiende posiciones de parte.