Balance del festival Benafest 2026: "Más de 5.000 visitantes y un ambiente ejemplar” en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente hace balance del festival de música Benafest 2026, celebrado el pasado fin de semana en el Prado de las Pavas y señala que cerró una nueva edición con una valoración "muy positiva" tras dos jornadas de música en directo, por la que pasaron más de 5.000 personas durante el viernes y el sábado.

La elevada afluencia, especialmente durante los conciertos principales, confirmó "la gran respuesta del público", señala el Ayuntamiento, a una programación encabezada por Malmö 040, Besmaya y Sobrezero, acompañados por el resto de bandas y artistas que formaron parte de un cartel que combinó nombres consolidados con propuestas emergentes, y sobre todo, "nuestros grupos locales, principal razón de este festival". Desde la organización se destaca especialmente el "excelente comportamiento del público y el ambiente vivido durante todo el festival". Las dos jornadas transcurrieron con "normalidad" y, una vez finalizado el evento, el recinto presentó un "magnífico estado de limpieza, reflejo del respeto y compromiso de los asistentes con un espacio tan especial como el Prado de las Pavas".

Agradecimientos

El Ayuntamiento de Benavente quiere trasladar su agradecimiento a Protección Civil y Policía Local por su trabajo y colaboración para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del festival, a todo el personal municipal involucrado en su realización, así como a Caja Rural de Zamora, Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora, cuyo respaldo ha resultado fundamental para hacer posible esta edición. El agradecimiento se extiende también a responsables de la producción, montaje, sonido e iluminación, por "el enorme trabajo desarrollado antes y durante el festival; a todos los músicos y artistas participantes, por su profesionalidad y por la calidad de las actuaciones; y al gastropark, por su colaboración y trabajo para llevar a cabo el festival".

El Ayuntamiento quiere dar las gracias a las "más de 5.000 personas que han formado parte de Benafest 2026. A quienes acudieron desde Benavente, su comarca y otros puntos, por disfrutar de la música, respetar el recinto y contribuir a crear el magnífico ambiente que se vivió durante todo el fin de semana".

Benafest cierra una edición "inolvidable con el mejor resultado posible: un público que disfrutó, respetó y llenó de vida Las Pavas. El reto ahora es seguir creciendo. Benafest volverá en 2027".