Balance del festival Benafest 2026: "Más de 5.000 visitantes y un ambiente ejemplar” en Benavente
El Ayuntamiento asegura que el reto ahora es seguir creciendo, "Benafest volverá en 2027"
El Ayuntamiento de Benavente hace balance del festival de música Benafest 2026, celebrado el pasado fin de semana en el Prado de las Pavas y señala que cerró una nueva edición con una valoración "muy positiva" tras dos jornadas de música en directo, por la que pasaron más de 5.000 personas durante el viernes y el sábado.
La elevada afluencia, especialmente durante los conciertos principales, confirmó "la gran respuesta del público", señala el Ayuntamiento, a una programación encabezada por Malmö 040, Besmaya y Sobrezero, acompañados por el resto de bandas y artistas que formaron parte de un cartel que combinó nombres consolidados con propuestas emergentes, y sobre todo, "nuestros grupos locales, principal razón de este festival". Desde la organización se destaca especialmente el "excelente comportamiento del público y el ambiente vivido durante todo el festival". Las dos jornadas transcurrieron con "normalidad" y, una vez finalizado el evento, el recinto presentó un "magnífico estado de limpieza, reflejo del respeto y compromiso de los asistentes con un espacio tan especial como el Prado de las Pavas".
Agradecimientos
El Ayuntamiento de Benavente quiere trasladar su agradecimiento a Protección Civil y Policía Local por su trabajo y colaboración para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del festival, a todo el personal municipal involucrado en su realización, así como a Caja Rural de Zamora, Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora, cuyo respaldo ha resultado fundamental para hacer posible esta edición. El agradecimiento se extiende también a responsables de la producción, montaje, sonido e iluminación, por "el enorme trabajo desarrollado antes y durante el festival; a todos los músicos y artistas participantes, por su profesionalidad y por la calidad de las actuaciones; y al gastropark, por su colaboración y trabajo para llevar a cabo el festival".
El Ayuntamiento quiere dar las gracias a las "más de 5.000 personas que han formado parte de Benafest 2026. A quienes acudieron desde Benavente, su comarca y otros puntos, por disfrutar de la música, respetar el recinto y contribuir a crear el magnífico ambiente que se vivió durante todo el fin de semana".
Benafest cierra una edición "inolvidable con el mejor resultado posible: un público que disfrutó, respetó y llenó de vida Las Pavas. El reto ahora es seguir creciendo. Benafest volverá en 2027".
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