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Atropello de un hombre de unos 70 años en la avenida Federico Silva de Benavente

El varón se encontraba consciente y presentaba dolor en la espalda y la cabeza tras ser alcanzado por un turismo

Avenida Federico Silva de Benavente.

Avenida Federico Silva de Benavente. / E. P.

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Un hombre de unos 70 años ha resultado atropellado este miércoles por un turismo en la avenida Federico Silva, a la altura del número 16, en Benavente.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso a las 9.33 horas. Según la información facilitada, el varón se encontraba consciente y presentaba dolor en la espalda y en la cabeza.

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Tras recibir la llamada, el 1-1-2 dio aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un recurso para atender al herido.

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