Atropello de un hombre de unos 70 años en la avenida Federico Silva de Benavente

Un hombre de unos 70 años ha resultado atropellado este miércoles por un turismo en la avenida Federico Silva, a la altura del número 16, en Benavente.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso a las 9.33 horas. Según la información facilitada, el varón se encontraba consciente y presentaba dolor en la espalda y en la cabeza.

Tras recibir la llamada, el 1-1-2 dio aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un recurso para atender al herido.