Querella vecinal contra el Ayuntamiento de Benavente por las obras de una clínica en El Ferial

Tres comunidades de propietarios de la avenida de El Ferial han interpuesto una querella criminal contra el Ayuntamiento de Benavente por presunta prevaricación urbanística vinculada a las obras realizadas durante un año para la apertura de una clínica privada en los bajos del edificio.

La acción judicial fue registrada el 31 de julio en el Tribunal de Instancia de Benavente y se dirige contra la alcaldesa o el primer teniente de alcalde, los concejales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo y la técnico municipal de Medio Ambiente.

La querella es el resultado de un proceso interno en el que seis comunidades de propietarios valoraron durante meses la posibilidad de emprender acciones legales por los daños que atribuyen a las obras de reforma, adecuación y cambio de uso del local. Finalmente, tres comunidades —un total de 60 vecinos— decidieron asumir los costes de la acción penal, incluyendo la contratación de un bufete de abogados y de técnicos y arquitectos de apoyo.

Daños en elementos particulares y comunes

Los residentes sostienen que las obras han provocado daños materiales en elementos particulares y comunes del edificio y en la vía pública, además de intervenciones realizadas sin su consentimiento. También han denunciado afecciones en aceras y jardines de la avenida de El Ferial y desperfectos vinculados a la ejecución de los trabajos, que los vecinos consideran no reparados íntegramente tras la inauguración del centro sanitario.

El 6 de agosto de 2025 la Junta de Gobierno Local aprobó la licencia para el "Proyecto Básico y de ejecución para reforma, adecuación y cambio de uso de local para centro médico: consultas, rehabilitación y diagnóstico en Benavente". La autorización incluía condicionantes sobre ventilación, evacuación de gases, instalaciones en fachada, adecuación de escaleras y cumplimiento de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.

El 1 de julio de 2026 la Junta de Gobierno Local otorgó una segunda licencia para el "Modificado de Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma, Adecuación y Cambio de uso de Local para Centro Médico", con cambios en fachada, climatización, ventilación, suministro de socorro y distribución interior. Esta licencia también recogía nuevos condicionantes sobre compartimentación de vestíbulos, disposición de bocas de incendio, discrepancias entre documentos gráficos y garantía del cumplimiento de los valores límite de inmisión acústica.

Los vecinos consideran que estas licencias habrían permitido actuaciones contrarias a la normativa urbanística y a los derechos de los propietarios, configurando un supuesto de prevaricación urbanística y administrativa.

La querella fundamenta la acusación en los artículos 320 y 404 del Código Penal, que regulan los dos pilares de la prevaricación urbanística y administrativa. El artículo 320 sanciona a autoridades, funcionarios y técnicos que, en el ámbito de la ordenación del territorio, emitan informes falsos, dictámenes contrarios al planeamiento o resoluciones injustas para permitir obras prohibidas o no ajustadas a la normativa urbanística, con penas de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 1 a 4 años.

El artículo 404, por su parte, castiga con inhabilitación especial de 9 a 15 años a la autoridad o funcionario que dicte una resolución arbitraria e injusta a sabiendas, aplicable a acuerdos administrativos como la concesión de licencias urbanísticas.